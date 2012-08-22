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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 16:23 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘跌1.1%,百丽国际因黯淡财测而大幅下挫

路透香港8月21日电---香港股市周三跌至近三周最低,受百丽国际(1880.HK)大跌4.6%的打压.此前该公司发布了黯淡的半年度展望.

恒生指数.HSI收盘跌1.1%至19,887.8点.恒生国企指数.HSCE跌1.3%至9,698.8点.

内地股市方面,沪综指.SSEC收低0.5%至2,107.71点,接近周一创下的三周低点.沪深300指数.CSI300下跌0.78%.

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