〔中港关系〕香港开放边境让内地人免签入境报导"完全不正确"--政务司司长

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透香港8月22日电---对于有报导指香港政府拟开放边境禁区,让内地人免签证入境,政务司司长林郑月娥周三指报导"完全不正确",并指政府已就有关开放禁区腾出来的土地完成研究,基本上不会立刻进行发展.
香港大公报周二引述消息人士称,香港将在五年内推动在2,400公顷面积的深港边境禁区土地上设立"免签边境发展区",重点发展生产性高端服务业及零售业,吸引数百万内地游客,而"边境特别发展区"将发展成香港的城市副中心.
林郑月娥出席一公开场合时表示,有关报导"是完全不正确的".她指出,发展局和规划署过去几年主力研究新界东北、新界西北新发展区,以满足未来人口的需求、房屋的需求.
"关于开放禁区腾出来的2,000几公顷土地,亦做完一个研究.基本上不是立刻发展的,是预留给往后,同时亦考虑到那里的自然生态和保育的需求."林郑月娥表示.
"无论如何,香港做任何的规划的工作,都是非常严谨,透明度很高,让公众参与过程...,所有工作都会按'一国两制',在我们高度透明和有公众监察之下进行."她称.
有报章援引民间团体指出,将边境禁区及新界东北的规划变成满足内地人需要及消费,没有顾及香港真正需要的产业.
林郑月娥重申,香港的规划工作都是按《基本法》之下"一国两制"进行,是由香港自己去规划、研究,并不存在香港会"被规划",而规划的工作一定按香港的公众利益来进行.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速