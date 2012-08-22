〔中港关系〕香港开放边境让内地人免签入境报导"完全不正确"--政务司司长

路透香港8月22日电---对于有报导指香港政府拟开放边境禁区,让内地人免签证入境,政务司司长林郑月娥周三指报导"完全不正确",并指政府已就有关开放禁区腾出来的土地完成研究,基本上不会立刻进行发展.

香港大公报周二引述消息人士称,香港将在五年内推动在2,400公顷面积的深港边境禁区土地上设立"免签边境发展区",重点发展生产性高端服务业及零售业,吸引数百万内地游客,而"边境特别发展区"将发展成香港的城市副中心.

林郑月娥出席一公开场合时表示,有关报导"是完全不正确的".她指出,发展局和规划署过去几年主力研究新界东北、新界西北新发展区,以满足未来人口的需求、房屋的需求.

"关于开放禁区腾出来的2,000几公顷土地,亦做完一个研究.基本上不是立刻发展的,是预留给往后,同时亦考虑到那里的自然生态和保育的需求."林郑月娥表示.

"无论如何,香港做任何的规划的工作,都是非常严谨,透明度很高,让公众参与过程...,所有工作都会按'一国两制',在我们高度透明和有公众监察之下进行."她称.

有报章援引民间团体指出,将边境禁区及新界东北的规划变成满足内地人需要及消费,没有顾及香港真正需要的产业.

林郑月娥重申,香港的规划工作都是按《基本法》之下"一国两制"进行,是由香港自己去规划、研究,并不存在香港会"被规划",而规划的工作一定按香港的公众利益来进行.(完)