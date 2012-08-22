〔离岸人民币〕港交所下月将推首只人民币期货,进一步巩固离岸中心地位

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透香港8月22日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,将于9月17日推出人民币兑美元的货币期货.此将是全球首只人民币可交收的货币期货合约,并令香港进一步巩固离岸人民币中心的地位.
港交所发布新闻稿指出,合约每口金额为10万美元,合约到期时卖方缴付美元金额,买方则是以人民币缴付.最后结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价为基准.
港交所行政总裁李小加说,"我们的总体战略是要提供多元化的人民币相关产品,同时发展股票及股票相关衍生产品以外的业务,开拓定息产品、货币及商品业务,而推出美元兑人民币货币期货正是这项战略的其中一个重点."
他表示,新产品亦有助推动人民币国际化及香港进一步发展为人民币离岸中心.
港交所表示,9月可供交易的合约月份为:2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月、2013年3月、2013年6月及2013年9月.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透悉尼2月28日 - 美国小麦周二小涨，脱离上日触及的近一周低位 ，月线仍可能录得17个月最大涨幅，因预期市场对美国出口有强劲需求。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约本月累计涨逾4.5% ，或将录得2015年9月以来最大月线涨幅。 小麦价格总体而言受美国农业部稍早预估的出口强劲推动。 但小麦周一触及每蒲式耳4.38美元的近一周低点，因北半球产量前景乐观而承压。 主力大豆期货基本持平于2月初水准。 主力玉米期货本月累计上扬近3%，为连续三个月上涨。 美元今日盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带 来提振。 美国原油期货周二连续第二日上升，即便市场仍受美国增产左右，但石油输出国组织(OPEC)对减产协议的 高执行率提供支撑。 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因特朗普表示，他会在周二就基建投资发表 “重大”声明。 以下为0216GMT报价： 合约
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本