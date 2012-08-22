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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 17:23 BJT

〔离岸人民币〕港交所下月将推首只人民币期货,进一步巩固离岸中心地位

路透香港8月22日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,将于9月17日推出人民币兑美元的货币期货.此将是全球首只人民币可交收的货币期货合约,并令香港进一步巩固离岸人民币中心的地位.

港交所发布新闻稿指出,合约每口金额为10万美元,合约到期时卖方缴付美元金额,买方则是以人民币缴付.最后结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价为基准.

港交所行政总裁李小加说,"我们的总体战略是要提供多元化的人民币相关产品,同时发展股票及股票相关衍生产品以外的业务,开拓定息产品、货币及商品业务,而推出美元兑人民币货币期货正是这项战略的其中一个重点."

他表示,新产品亦有助推动人民币国际化及香港进一步发展为人民币离岸中心.

港交所表示,9月可供交易的合约月份为:2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月、2013年3月、2013年6月及2013年9月.(完)

浏览香港联交所新闻稿,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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