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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 18:28 BJT

〔香港金融〕金管局委任央行金融市场司副司长霍颖励为高级顾问

路透香港8月22日电---香港金融管理局周三公布,委任中国人民银行金融市场司副司长霍颖励为高级顾问,即日生效.

金管局称,霍颖励由中国央行借调至金管局,负责先前由穆怀朋履行的职责,就促进香港和内地的金融合作、推广和深化香港人民币业务发展、支持香港金融业拓展内地市场等,提供意见及协助.

而穆怀朋完成在金管局的两年借调期后,已返回央行.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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