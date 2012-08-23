《香港报摘》--其他报纸重要消息8月23日

* 明报:

--市场消息指,日资行大和资本(Daiwa Capital)香港投行部周三(22日)有约10名员工被解雇,裁员规模达部门人手一成.该行股票资本市场部主管Jonathan Orders亦在本周二(21日)离职.这已是今个月以来,连续第三家外资行集体裁减投行部员工. (B03)

--中国高级男服零售商--利邦控股(0891.HK)看淡下半年的销售情况,预期下半年订货量减少.集团董事总经理王日明表示,集团计划在全年新开80家新店的同时,也会关闭50家运营状况欠佳的店舖;亦将减少明年的订货量,减少存货周转天数.

--内地铝型材生产商--中国忠旺(1333.HK)上半年的收入和纯利均录得明显增幅,好于市场预期.集团预测,下半年和明年的销售状况良好,并指出在2015年之前会加大对设备的投资.

* 星岛日报:

--深圳市前海管理局局长郑宏杰表示,目前已有27家企业进驻前海,已签订投资协议的企业有54家,涉及投资总额约2,200亿元人民币,当中港资占三分一.下半年还将引入100家高端企业及专业服务机构.

--中海发展(1138.HK)(600026.SS)财务部总经理丁兆军表示,集团下半年将交付28艘船,已签好延迟6-18个月交付10艘船,另有10艘正在洽谈延迟交付细节.

--香港政府公布第二季度卖地计划中,最后两幅地皮招标时间表,分别为将军澳第66D二区及落禾沙彩沙街限量地,两地将于下月开始招标.由于近期市场气氛好转,加上两幅地皮质素较佳,同处临海地段,业内人士估计竞投气氛趋热烈,料两地合计市值逾50亿港元.

* 苹果日报:

--电视广播(0511.HK)公布,截止6月底止上半年纯利再创新高,按年升18.3%至8.5亿港元.另外,集团于本月8日收到内地批出的营业执照,将与上海两间公司合作,发展内地节目发行及分销的业务.

* 东方日报:

--合和实业(0054.HK)主席胡应湘称,集团事务已全部交予儿子、合和董事总经理胡文新,但强调自己不会退休,未来会主力负责发展合和二期,以及自己私人投资的风力、水力发电项目.

--金鹰商贸(3308.HK)副总裁夏克颖表示,公司7月份同店销售增长8%,销售所得款项总额增长一成半,惟相信下半年销售情况不会有太大改善.

* 文汇报:

--财政司司长曾俊华表示,上半年中国内地企业已在全球111个国家投资,其中60%于香港投资或经过本港再向外投资.截至上月底,本港1,531家上市公司当中,710家为内地企业,占上市公司总市值的58%.

--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)董事长刘健表示,由于影响上半年经营利润率的因素将持续,加上今年台风较去年多,公司亦未能掌握天气因素对业务的影响,预料下半年经营利润率会维持上半年的水平.

* 大公报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正表示,截至去年底金融机构在香港发行点心债规模达1,600亿元人民币,预计今年将超过2,000亿元人民币,其中一半来自内地金融机构.

--中国奥园(3883.HK)营运总裁杨忠表示,上半年商业物业销售额的增长明显,全年商业物业销售目标维持在40%至45%的水平. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]