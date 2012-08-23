〔港报财经评论〕坏政治摧毁经济--信报8月23日

坏政治摧毁经济 /习广思

市场等待央行发出讯号,虽然对”放水”有憧憬,实际上,投资者信心薄弱,从美股窄幅波动,到创新高后立即鸡飞狗走可见,投资者见好即收.欧央行会否买债?未有答案.但是,债未买已被认定救不了危机,市场看穿央行与政客的试探,PIMCO行政总裁埃利安直指,欧央行为买债设债息上限可能性不高,无限量地干预买债根本是天方夜谭.港股转弱,恒指开市后跌穿20,000点,午后再穿19,900点,收报19,887点,全日下跌212点,大市成交395亿港元,沽空比率回落至9.3%.港股弱态毕现,20,345点是否恒指这轮反弹的终点?欧洲股市疲弱,西班牙十年期债息却下跌,风险方向其实未完全转变,十年期美债息在1.84厘停止再升,美股在高位回吐是真下跌抑或虚调整?

可惜,A股疲不能兴,中证监主席郭树清极力提倡股市改革,上交所要求上市公司派股息.港股今日要看看好的投资者的防守力,否则牛刀霍霍,肥牛随时成为猎物.中海油服绩后受捧港股依然是业绩主导,资金想博中移动(0941.HK)反弹,短期有可能挟淡仓,但其股价两日来弹极不起,加上一旦看淡的投资者反攻恒指向下,中移动仍是最佳棋子.个别绩优股,要靠投资者细心发掘,创科(0669.HK)强势未改,中海油服(2883.HK)绩后受捧,应可吸纳.当然,大市静而资金薄,投资者更加需要掌握强弱股份的起跌,香港地产股调整未完,但内房股可开始吸纳,先由大型股开始,例如中海外(0688.HK).值得一提的是,业绩”唔系咁差”而急升的体育零售股,大部分有息诱成分,但李宁(2331.HK)决定不派息,投资者对股息的着紧程度有几高,今天有分晓.

关于金融危机的世界,“债王”曾提出”新常态”,这是一个很好的参照.但4年已过,世界政治的转变、欧债危机的演变,叫许多人始料不及.”债王”接班人埃利安提出现时世界是一个”新新常态”.埃利安指出,金融体系不稳定,变形速度更快更猛烈,人们对坏经济的严厉批评转向坏政治,因为坏政治正在进一步威胁经济前景.埃利安又指出,在西方国家,现实的滞后、市场的不稳定,政客及领导人的安全感日益降低,这是长久以来的第一次,世界对年轻人的将来,在经济、财政、政治及社会上,感到日益无望.就算是美国社会亦不例外,过去几年的政治纷争、政客冒险根本离弃了为美国好的想法,政治极化的程度,已经严重损害正常管治,政党游戏可能会弄至失控地步,正如去年的债务上限崩溃危机一样,虽然11月大选在即,但美国总统奥巴马和对手罗姆尼都拿不出具有远见的改革方法出来.(B03)

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观望联储局会议纪录 /苏子

昨天汇市交投十分淡静,即使前晚欧罗兑美元以大阳烛成功突破50天SMA的1.2375阻力及1.24/1.2445阻力区,并且在1.247的偏高水平收市,但却并未能刺激昨天汇市的波幅进一步扩大,昨天欧罗兑美元仅高见1.2481水平,竟然连上日的1.2488高位亦乏力突破.这反映欧罗兑美元在升至1.25心理关口及汇价由5月1日的1.3284高位跌至上月的1.204低位的38.2%反弹目标,即1.2515关键阻力附近时,投资者多采取按兵不动的策略.而导致昨天市场上的投资者不敢继续追买欧罗兑美元的关键原因,则与今晨2时联储局会公布上月底至本月初的FOMC会议纪录有关.因投资者希望能在会议纪录上找到联储局会否在短期内启动QE3措施的线索.

因此,若今晨美国收市到亚洲入市后,欧罗兑美元一直仍未见成功突破1.25心理关口及1.2515关键阻力位,而且随后更明显回落至1.24/1.2445重要支持区的话,已意味着上述联储局的会议纪录或再次令不少投资者大感失望,即短期内联储局已无望启动QE3措施.若真的出现此情况的话,将意味着美元在本月余下时间有望发力上升.若美汇指数在8月底收市时已见升至83.50关口以上,并令月线图呈现大阳独的利好形态的话,相信下月美元的走势可望全面转强,估计届时美汇指数将不难升破20月保历加通道的顶部阻力并挑战85心理关口.不过,若然今晨公布的会议纪录显示联储局在下月议息时可能会有所动作的话,相信美元定会被市场即时抛售.因此,若今早看见欧罗兑美元已经升至1.25心理关口以上波动的话,即反映市场对下月联储局正式启动QE3措施的预期明显增强,而这将有利美元继续承接前天开始的弱势,至于欧罗兑美元或会因此进一步上升,并朝着1.27关口迈进.

留意目前市场上有不少分析员均相信联储局较大机会在下月议息时启动QE3措施,估计目前美元的走势亦已反映了这些市场分析员的预期.因此,若今晨联储局的会议纪录可以动摇这些分析员对QE3的本来预期的话,美元在未来一段时间里相信将会受到追捧,故届时投资者切忌贸然逆势入市打赌美元会见顶回落,并且更应该顺着美元向上突破的方向采取顺势而行的策略.短线而言,投资者可以用美汇指数的100天SMA支持作为美元的好淡判别位.如稍后美汇指数一直未见跌破100天SMA支持,反而更成功升至83关口以上波动及收市,已可视作一个利好美元的强烈讯号.反之,若跌破100天SMA支持收市,便要暂时放弃对美元的乐观情绪了,而美汇指数处于82.10水平争持.(B12)