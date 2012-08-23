〔港报财经评论〕美股高位要思危--经济日报8月23日

美股高位要思危 /林瑞芬

恒指昨跌212点至19,887,今若未能如上次迅即重返20,000,即显示窄幅上落区从20,000-20,300点下移至19,700-20,000点.中国央行大量逆回购变相降准注活水,但中国内地股市仍在底部煎熬,上证苦于约2,100点挣扎.相反,美股那边似乎独好,苹果市值本周创全美史上新高,标普500指数在周二亦曾触及四年来新高,看到不是味儿.简单总结,中、美股市是此消彼长的结果.11月美国将迎来总统大选重要日子,根据富兰克林证券投顾统计资料,从1926年以来18次大选结果显示,标普500指数在大选年度的第四季有17次都是收高的,唯一收低的一次是在1932年的大选.且大选年的第四季股市波动风险14.9%也低于非大选年的20.4%.

美股特别亮,都有可能与市场憧憬选举行情有关.然而,最近就有高盛及野村提出警示,高盛美股策略师警告,年底前标普500指数恐因财政悬崖问题无法解决而挫低12%,建议投资者在跌落”财政悬崖”前撤离股市.野村证券专家更预测,标普500指数在美国大选前将暴跌多达25%.美股目前相对高位,听到此等警示,可能心怯,居安思危念头闪.

从美股VIX走势显示,已从5月明显回落,在低水平上落,一般启示在酝酿一个趋势,大市指数临界转角位.转角而论,现相对高位,理论上,只有两个转角点,一是转得更好,一是转坏了.配合标普500指数走势图示,若是转得更好,技术上,指数需要强势配合成交向上冲高位,才言化解技术指标RSI呈顶背驰所带来的约束升势威胁讯号,冲破高位抛离1,400顺势挑战上升通道顶近1,600水平.相反,走势转坏了而论,也存在可能性:一是技术指标的顶背驰讯号,成交亦背驰,据统计美国的交易所上市股票成交量为57亿股,较三个月均值低9.2%.二来,就是最近二季度企业公布业绩后对第三季的预示.据汤森路透数据综合,如果不计美银官司费用的影响,美国企业获利增幅只有3%,而不是表像的8.4%那么强劲.其次,就企业对第三季获利的预估已大幅下降,目前预估为同比减少1.8%,是三年来首季呈季度下跌趋势,此基本面似乎是不大配合标普500指数可续于后市狂抽升,反而是下调隐忧.Jackson Hole下周举行,可能是主导短期美股走势的关键因素,如没有QE或其他形式的刺激经济措施暗示,大有机会借失望而回.(003)

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中电信今年盈利乏惊喜 /余少文

大市上落格局未变,市场焦点仍在业绩身上,中国电信(0728.HK)上半年盈利虽跌8%至88亿元人民币,惟因实际税率下跌而优于市场预期,相信在手机补贴和收购3G网络下,今年盈利难有惊喜.国企指数昨日裂口下跌后持续下滑,全日跌127点或1.3%,收9,698点,成交额略为回升至89亿港元,不足20%主板H股逆市上升,成分股只有中电信和中海油田服务(2883.HK)逆市上升,反映H股偏弱.而红筹指数亦跌43点或1.1%,收3,876点,成交额降至48亿港元.中国移动(0941.HK)早前公布的上半年业绩令人失望,导致股价连跌四日兼由92港元水平跌至82港元水平.但中电信半年业绩优于预期,盈利只跌8%至88亿元人民币,较市场预期的86亿元人民币为佳,而收入升15%至1,380亿元人民币,每股盈利0.11元人民币,不派中期息,加上公布斥资846亿元人民币收购CDMA网络资产及相关负债,刺激昨日股价由跌转升,报4.17港元.

中电信收入双位数增长,移动语音和互联网收入分别增长29%和18%至233亿和428亿元人民币,但面对销售等成本上升32%至293亿元人民币,其中手机补贴大幅上升50%至115亿元人民币,主要是推售iPhone所致,公司管理层预计下半年手机补贴跟上半年相若.但中电信盈利仍优于预期,相信是税率下降所致,因为上半年实际税率只有24%,低于去年同期25.6%,若实际税率不变,中电信只能符合预期而已.至于收购目前租用的3G网络,以去年租赁费183亿元人民币以及每年租用费上调因素来看,只是多付4年半费用便可买断网络,加上是先缴付255亿元人民币,余额在随后5年内才支付,对中电信有利.至于中电信连续三个月3G上客量环比上升,首七个月已达1,752万户,已贴近中移动的1,777万户,又跟中国联通(0762.HK)的2,060万户相差308户而已,反映推销iPhone策略提升其上客量,故全年新增3,500万户的目标应可达到.

虽然中电信以收购网络为由不派中期息,但中电信过去不派中期息,相信是预告可能减少派发全年股息,但管理层表示明年会增加派息.只是中电信股息一向不高,买中电信也是炒作iPhone概念和增长概念而已,但今年增长机会不大,应该不会有惊喜,如彭博综合证券商在绩前预测数字下,料中电信今年每股盈利只有0.185元人民币,即下半年盈利表现较上半年还要差.(010)