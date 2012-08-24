《香港报摘》--经济日报8月24日

* 要闻版头条:

--市场憧憬环球央行放水刺激经济,令商品尤其黄金持续受捧,美汇见两月低,但圣路易斯储行总裁布拉德(James Bullard)发表储局会议纪录已过时的评论,为憧憬储局推第三轮量宽政策(QE3)的市场泼冷水,令美股下滑,欧股转升为跌.

* 其他:

--恒基地产(0012.HK)中期业绩理想,加上表明积极推售香港住宅项目,获证券商上调目标价及预测资产净值,刺激恒地股价昨升4.7%,成为昨日表现最佳蓝筹.

--民生银行(1988.HK)(600016.SS)中小企贷款"商贷通"不良贷款率半年升14点子至0.39%,恶化速度较该行整体贷款更快,具指标作用,逾期贷款急增63%也远超同业,为内银资产质素恶化敲响警钟.

--碧桂园(2007.HK)首七月仅完成全年销售目标51.4%,总裁莫斌表示,近期已大量推出新盘,有信心完成全年目标.

--市传床褥商卡撒天娇国际(Casablanca)原拟首创以"双币双股"(即同时发行人民币及港元)上市遇阻滞,人民币股份或胎死腹中.卡撒天娇原计画筹约3亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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