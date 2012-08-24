《香港报摘》--经济日报8月24日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 要闻版头条:
--市场憧憬环球央行放水刺激经济,令商品尤其黄金持续受捧,美汇见两月低,但圣路易斯储行总裁布拉德(James Bullard)发表储局会议纪录已过时的评论,为憧憬储局推第三轮量宽政策(QE3)的市场泼冷水,令美股下滑,欧股转升为跌.
* 其他:
--恒基地产(0012.HK)中期业绩理想,加上表明积极推售香港住宅项目,获证券商上调目标价及预测资产净值,刺激恒地股价昨升4.7%,成为昨日表现最佳蓝筹.
--民生银行(1988.HK)(600016.SS)中小企贷款"商贷通"不良贷款率半年升14点子至0.39%,恶化速度较该行整体贷款更快,具指标作用,逾期贷款急增63%也远超同业,为内银资产质素恶化敲响警钟.
--碧桂园(2007.HK)首七月仅完成全年销售目标51.4%,总裁莫斌表示,近期已大量推出新盘,有信心完成全年目标.
--市传床褥商卡撒天娇国际(Casablanca)原拟首创以"双币双股"(即同时发行人民币及港元)上市遇阻滞,人民币股份或胎死腹中.卡撒天娇原计画筹约3亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13