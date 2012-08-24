《香港报摘》--信报8月24日

* 要闻版头条:

--市场昨天传出,太古地产(1972.HK)旗下司徒拔道"OPUS"顶尖豪宅,一个面积6,200平方尺单位刚以天价4.7亿港元获承接,尺价高达7.5万港元,打破去年4月恒基地产(0012.HK)西半山"天汇"所创的6.4万港元纪录,创亚洲区分层式单位新高.

* 其他:

--珠海市横琴新区管理委员会主任牛敬表示,今年横琴将争取固定投资突破180亿元人民币;目前横琴与港澳方面有六个项目正在倾谈合作及兴建中,总投资超过460亿元.

--中外运航运(0368.HK)上半年来自乾散货运收益下跌23%,集装箱航运收益微跌0.3%.集团董事及总经理田忠山指出,虽然上半年乾散货船日均租金按年下跌28.5%,但已高于行业平均水平,未来将考虑增加签订长期租约,令租金收入更加稳定.

--李宁(2331.HK)预期全年业绩将现亏损,公司首席财务官锺奕祺并透露,7、8月份的同店销售录得负增长,但公司目前无融资需要.

--全球太阳能产业低迷,内地光伏龙头保利协鑫(3800.HK)亦不能幸免,上半年录得盈转亏蚀3.3亿港元,期内应收账及负债比率亦大幅上升,应收账总规模甚至近乎上半年的营业额.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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