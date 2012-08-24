《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月24日

路透香港8月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=) 美国股市周四收跌,道琼工业指数.DJI收跌115.30点,或0.88%,至13,057.46点,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将很快推出新一轮刺激举措的预期消退,且中国和欧元区数据直指全球经济成长停滞.[ID:nSB1741472] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 191.160 -0.53 34137 14.826 -0.90 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.470 -0.95 45819 3.248 -2.75 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.340 0.19 237522 82.738 -1.33 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.250 -0.60 57811 21.328 -1.26 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 122.890 -1.12 38924 9.531 -1.84 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 94.230 -0.46 15960 7.308 -0.70 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.270 -0.40 219052 68.669 -0.98 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 56.910 1.19 49274 4.414 -0.81 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.180 7.04 444529 13.324 2.34 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 14.830 -1.98 55993 11.502 -2.69 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.490 -0.11 28800 5.330 -1.48 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.010 -2.17 1440 3.569 -0.86 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.980 -2.44 6000 1.239 -50.62 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.930 3.76 19534 0.299 -3.43 (完) --整理 梁慧仪