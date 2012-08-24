《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月24日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透香港8月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=) 美国股市周四收跌,道琼工业指数.DJI收跌115.30点,或0.88%,至13,057.46点,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将很快推出新一轮刺激举措的预期消退,且中国和欧元区数据直指全球经济成长停滞.[ID:nSB1741472] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 191.160 -0.53 34137 14.826 -0.90 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.470 -0.95 45819 3.248 -2.75 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.340 0.19 237522 82.738 -1.33 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.250 -0.60 57811 21.328 -1.26 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.890 -1.12 38924 9.531 -1.84 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.230 -0.46 15960 7.308 -0.70 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.270 -0.40 219052 68.669 -0.98 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.910 1.19 49274 4.414 -0.81 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.180 7.04 444529 13.324 2.34 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 14.830 -1.98 55993 11.502 -2.69 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.490 -0.11 28800 5.330 -1.48 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.010 -2.17 1440 3.569 -0.86 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.980 -2.44 6000 1.239 -50.62 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.930 3.76 19534 0.299 -3.43 (完) --整理 梁慧仪
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13