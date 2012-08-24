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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月24日

路透香港8月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=)

  美国股市周四收跌,道琼工业指数.DJI收跌115.30点,或0.88%,至13,057.46点,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将很快推出新一轮刺激举措的预期消退,且中国和欧元区数据直指全球经济成长停滞.[ID:nSB1741472] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  191.160   -0.53      34137            14.826      -0.90
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.470   -0.95      45819             3.248      -2.75
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.340    0.19     237522            82.738      -1.33
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.250   -0.60      57811            21.328      -1.26
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  122.890   -1.12      38924             9.531      -1.84
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   94.230   -0.46      15960             7.308      -0.70
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.270   -0.40     219052            68.669      -0.98
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.910    1.19      49274             4.414      -0.81
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.180    7.04     444529            13.324       2.34
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   14.830   -1.98      55993            11.502      -2.69
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.490   -0.11      28800             5.330      -1.48
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.010   -2.17       1440             3.569      -0.86
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.980   -2.44       6000             1.239     -50.62
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.930    3.76      19534             0.299      -3.43 (完)

  --整理 梁慧仪

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