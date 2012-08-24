《香港报摘》--其他报纸重要消息8月24日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)资料显示,身兼澳博(0880.HK)非执行董事的新世界发展(0017.HK)前主席郑裕彤,在8月10日至21日期间,连续八个交易日减持澳博股份,合共套约993万港元.

--本港首富兼长和系主席李嘉诚的私人投资公司Horizons Ventures与另一间美国矽谷的创业基金公司共投资500万美元于科技企业Ginger Software,这间以色列公司专门开发英文语音教育软件.

--化妆品连销店莎莎国际(0178.HK)主席及行政总裁郭少明表示,比较同店销售增长,7月至今内地业务有放缓迹象,但港澳地区的业务仍然保持强劲;又指虽然难以保持去年高增长水平,但希望全年同店销售增长可达20%.

* 星岛日报:

--接近港府高层的消息透露,特首梁振英拟筹备成立长远房屋策略督导委员会,估计由运房局局长张炳良亲自带领,成员包括房屋、统计学、地产和人口发展各界精英,以吸纳社会各方意见,制订长远房屋政策.

--政府决心增加住宅供应,今天有两幅地皮公开截标,分别为沙田九肚豪宅地及坪洲商住地项目,估计两幅地皮最少可为政府库房进帐25亿港元.

* 苹果日报:

--中化化肥(0297.HK)截止今年6月底纯利按年升10%至5.46亿元人民币,集团料全年盈利仍可维持双位数增长.

--嘉里建设(0683.HK)首席财务主管王志刚表示,集团全年100亿港元的销售额目标将维持不变,并有信心能够达标.

* 东方日报:

--蒙牛乳业(2319.HK)对于其义乌市销售经理王孙富窜改纯牛奶生产日期被刑事拘留一事回覆指,会无条件更换及回收该批共3,000箱牛奶,对事件感到歉意,并已通报其他员工,防止同类事件再次发生,惟未有透露产品是否已流出市面.

* 文汇报:

--中银香港(2388.HK)今年中期纯利按年跌6.3%至112.43亿港元.副董事长兼总裁和广北表示,下半年贸易需求减弱,且利息竞争激烈,经营情况仍然困难,难言能否维持高速增长,但有信心全年核心纯利仍可较去年提升.

--青蛙王子(1259.HK)财务总监洪芳表示,随着下半年毛利率较高的儿童护肤产品进入销售的旺季,相信全年整体毛利率仍会上升.

* 大公报:

--中国建材(3323.HK)公布,截止6月底止半年赚19.07亿元人民币,按年倒退47.3%.

--中外运航运(0368.HK)董事兼总经理李桦表示,新船船价低,未来将考虑订购3至6万吨的中小型船.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]