〔港报社评〕通胀预期重燃利好资产市场--信报8月24日

美国联储局周三公布上次议息会议纪录,表明“除非接踵而来的讯息确认了经济复苏的步伐的而且确具体和持续强劲,市场公开委员会大部分委员均赞同,有需要时当会及早推出新一轮量化宽松措施”.声明一出,登时在市场上重燃联储局短期内会推出QE3或相类量宽政策的憧憬.欧美股市固然即时扭转颓势,昨日亚太区股市更全面报升,只有吉隆坡股市例外.

近期美国经济数据有好转象.因此,高盛不认为QE3会在短期内推出,最快也是年底之事,并将美国第三季度的GDP增长预测上调.但美国经济复苏的步伐并非强劲,能否持续亦令人成疑,所以只要大部分委员同意,便可推出新一轮大规模量宽措施.

综观中、美、欧近期的经济数据和有关当局的言行,经济放缓甚至步向衰退的象彰彰明甚,但刺激经济措施却只闻楼梯响,始终未见真章.

中国方面,汇丰公布8月份的PMI初值为47.8,创出9个月来新低,进出口贸易增长显着放缓,全国具规模企业盈利大幅下降,外汇占款锐减,资金外流加速,CPI跌至新低水平等,皆使市场预期央行会减存准率或减息,但央行连续8周逆回购维持流动性充裕也不肯放松银根,显然是要等待时机.

联储局6月议息会议后只延长扭曲操作的资金规模,却没有顺应市场的预期推出QE3或相类量化宽松措施,明显也是以时间换取空间.QE3隐而不发,才可延续市场的憧憬,教淡友不敢过分造次.

欧洲央行行长德拉吉誓言不惜一切扞欧罗后,即使央行在第二市场购入意西国债和ESM在第一市场标投意西债券,以及ESM取得银行牌照,必要时可透过欧洲央行贴现窗抵押债券套现,或在第二市场转售予欧洲央行套现,从而倍数地扩大其购债能力,要到9月才知能否落实,但市场预期已使意西债息回落,稳定市场信心.

只要淡友心怀戒惧,不敢放肆大手造淡,通胀重燃便可成为好友炒上藉口.港股近期在窄幅上落而庄家股活动频仍,不是正好说明醒目资金已经暗渡陈仓,率先领军而行吗?(A02)