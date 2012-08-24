〔港报社评〕营造量宽预期,伯南克似实还虚--经济日报8月24日

美国联储局昨公布议息会议纪录显示,当局曾长篇讨论若再推货币宽松可有何措施.惟与其说储局计划出招,不如说储局出口术稳住市场信心,并藉此试水温,以便储局若要在年底美国大选前出手,可先减政治阻力.

伯南克领导的储局昨通过公布7月底8月初的议息会议纪录,点燃市场对再放水的憧憬,令环球股市与商品价格造好,港股亦因而受惠,恒指升逾240点.

联储局主席伯南克近月对会否再推量宽欲言又止,惟储局昨公布的会议纪录显示,上次议息时曾讨论一系列宽松措施,如再推大规模买债计划、延长超低息承诺等,无疑向市场传递储局有意加推宽松货币政策的信息.惟此是否等同短期内会推第三轮量宽?恐怕未必,原因有二.

其一,美国将在11月举行总统大选,倘伯南克在选举前拍板放水,难免被反对量宽的共和党穷追猛打,狠批他为奥巴马竞选连任造势.故对伯南克而言,就算要出手,最好亦是拖到选战结束后.

其二,美国经济虽有忧虑,尤其欧债危机若再恶化恐遭拖累打击,惟近期公布的经济数据有好有坏,形势未需储局急出手.

政治有顾虑、经济未急需,市场又观望,伯南克的最佳做法,无疑是继续出口术,令市场有期望.因储局若续对是否再量宽无表示,或令市场形成储局将在大选前无所作为的预期,那恐冲击金融市场,不利经济复苏.

因此,储局现时透过公布议息会议纪录,表明对经济前景有忧虑、对加码出招有准备,可先稳住市场信心.伯南克若在下周全球央行年会再下一城,加强语气示意可能出招,更可续延市场憧憬,换取更多时间.

此举还有另一重效果,就是为出招试水温.储局放出再量宽的风声,倘获市场大力支持,那假若美国经济不幸急速转差,令储局不得不在大选前放水扑火,也可营造千呼万唤始出来之势,大减储局与伯南克届时要承受的政治抨击.

由此可见,伯南克在谋定后动,目前只是出口术以稳信心、拖时间,投资者要明白其心态,毋须高估储局短期再推量宽措施的机会.(A10)