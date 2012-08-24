〔港报社评〕楼市泡沫须从供应入手宜增地积比建更多单位--明报8月24日

今年以来楼价再飙升,主因有二:供应非常短缺,加上低息持续.治本之道是从供应入手解决供求失衡,但远水难救近火,所以,梁振英政府应以新思维应对当前的严峻挑战,其中一个值得研议的方法,是将规划中的土地提高地积比,藉此向市场发出一个明确信息:政府决心以实际可行的措施,在最短时间内增加供应,扭转供不应求造成楼价必然大升的错误预期.

增加土地和房屋供应谈何容易?因此,梁振英政府必须善加利用现已接近可以推出市场的土地资源,适量增加地积比,在优质社区与增加楼宇供应之间寻求较佳的平衡,如果增加地积比,区内的道路及交通设施必须配套,例如可否兴建行人自动电梯、扩建道路更方便连接地铁等等,政府都应一并规划,否则将会衍生其他社会问题.

增加地积比能在现有土地上增加单位供应,虽然兴建楼宇需时,改变发展规划也要经过一定程序,但一幅地适度增建更多单位,是眼前增加供应的一个较佳选择,政府应积极考虑,因为它可以明确地向市场发出信号:政府会研议一切可行措施,决心增加房屋供应.若能配合其他政策一并出台(例如把大幅的土地分拆出售,让更多中小型地产发展商参与竞投,增加竞争),将有助打破市场对楼市必然大升的非理性预期,有助楼市降温.香港低息环境势将持续,楼市进一步火上加油,梁振英政府应把握时机,好好回应挑战.(A03)