〔香港房地产〕政府拟成立委员会制定长远房策,检讨置安心及夹屋计划--报载

路透香港8月24日电---香港星岛日报周五引述政府高层消息称,特首梁振英筹备成立长远房屋策略督导委员会,吸纳社会各方意见,制订长远房屋政策;同时会再检讨"置安心"及夹心阶层住屋计划等具争议性政策,并就每年建屋量作出建议,估计短期内有公布.

报导称,长策督导委员会料由运输及房屋局局长张炳良带领,成员包括房屋、统计学、地产和人口发展各界精英.

近期香港楼市再度炽热,具指标性的大型屋苑成交屡创新高,并带动租金上扬.社会要求政府再出招压抑楼市的声音也在日渐加大.

星岛日报引述消息透露,督导委员会已有雏型,由于政府希望听取更多意见,只会向政府以外的人招手,行政会议成员会被排除在委员会之外.

此外,报导称另有知情人士表示,督导委员会将会检讨包括"置安心"计划等市民关心的房屋政策,又相信会讨论夹屋和按揭问题.他又表示,委员会当务之急是要优先评估房屋需求,进行家庭人口组合的分析,以决定每年建屋量.

上届特首曾荫权去年10月提出复建居者有其屋计划,但就未有提及会否复建由另一房屋机构房屋协会负责的"夹心阶层住屋计划".房协主席杨家声本月中表示,已向运输及房屋局建议重推夹屋计划,并认为这较先租后买的"置安心"计划可取.(完)