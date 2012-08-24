〔港报财经评论〕央行以语言游戏作弹药--信报8月24日

央行以语言游戏作弹药 /习广思

股市继续炒放水,联储局暗示准备好再出招,股市沉醉其中,但债市并不领情.十年期美国债息回落,到底是整固后再升,抑或是债券抛售已完成?十年期西班牙债息却回升,联储局放水讯号无助市场改善对欧债危机的信心.欧洲开市后,股市回软,放水非但救不了经济,对股市更可能是好消息出货的讯号呢?相反放水憧憬鼓励资金炒作,金矿股急升,个别残股藉消息乱飞,资金急扑追买绩优股,这种情况不是好事,但却是股市现实景况.港股处于业绩高峰期,恒指走势是一回事,炒个股又是另一番景象.恒指藉放水憧憬重上20,000点水平,穿梭上落未曾休止,以接近全日高位20,132点收市,上升244点,大市成交额447亿港元,沽空比率10.49%.恒地(0012.HK)、九仓(0004.HK)业绩后急升推高恒指,中移动(0941.HK)尾市急弹再助一把,但指数本身涉及大户衍生工具交易活动,大蓝筹只充当大户棋子,走势大上大落.倒是市场不少个别股份,更值得投资者留意,尤其是作为下半年投资部署.

下半年部署医药股这次半年业绩期,过往从未如此刺激,亦为投资者带来许多重要讯号,例如股息的重要.李宁(2331.HK)业绩差强人意,甚至预计全年亏损,各财务指标急速恶化,但与其他运动用品股的分别是,李宁未有派息.投资者是好息之徒,李宁也是唯一一只在业绩后炒不起的体育股,昨日安踏(2020.HK)升5%,中国动向(3818.HK)升14%,但李宁跌3.8%.投资者要为下半年投资作出部署,医药股持续转强,整个板块开始值得关注,尤其是业绩公布后,每每可见资金追买绩优医药股.国药(1099.HK)中期纯利上升22%,毛利率改善,股价上升6.2%.上药(2607.HK)纯利倒退14.5%,但扣除去年同期一次性收益的话,上半年纯利实际上升13.7%.管理层明言,中国内地医药行业仍存在许多不确定因素.

事实上,与内房调控的特点相似,医药股过去一年受到药品价格调控打击,整个板块长期低迷,但今年上半年调控接近尾声,个别医药股开始走出黑暗,但医药板块分散,强弱有别,投资者需要细心选择.中生制药(1177.HK)股价持续上升,联邦制药(3933.HK)股价突破横行,正待冲破250天线,两间公司均期望可走出低潮.昨日提及是时候再吸纳内房股,应该由大型内房作为开始,中海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)是先吸纳目标.(B02)

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美元似已消化利淡因素 /苏子

昨晨联储局公布的FOMC会议纪录终于有一个令市场感到惊喜的QE3措施暗示.而美元在市场知悉此利淡消息后,自然是应声下挫,故美汇指数前天收市时得以顺利跌破100天SMA的关键支持,前天破位后曾一度低见81.45水平,最后更在81.50的偏低水平收市.昨天亚洲入市后,美汇指数承接前晚美国市的弱势,进一步跌至81.28水平,可惜却未能顺利跌至6月18日的81.16低位便已止跌回稳,令昨天欧洲入市后美元未见出现更猛烈的抛售压力.美元在利淡消息公布后的翌日未能出现更凌厉的下跌浪,反映市场已经消化了联储局可能在9月份的议息会议后宣布启动QE3措施的利淡美元因素,因此美汇指数在市场知悉上述的利淡消息后,跌幅其实只有大约1%而已,故下跌动力尚算温和.

反而美元兑日圆的下跌趋势较为显着,前天收市时美元兑日圆已自上日的79.27收市水平急挫至78.27低位,下跌达100点子或接近1.3%,并且差不多完全抹去自本月13日由78.12低位开始的所有升幅.经过前天的急挫后,已经完全破坏了美元兑日圆在日线图上近日所出现的利好技术走势,相信稍后美元兑日圆若要再次上升,看来又要在78-79间反覆争持一段较长时间才有望再次挑战近日一直乏力突破的100天SMA阻力.幸而昨天亚洲市及欧洲市早段美元兑日圆未有再次跌破前天的78.27低位,更向上微破20天SMA的78.62阻力,暂时最高曾见78.64水平.如昨晚美元兑日圆仍未能再度下试前天的低位,反而在升回20天SMA阻力以上波动后可以逐步收复前天的跌幅,那美元兑日圆在低位的反覆争持时间料会大大地缩短,故相信稍后一旦再度挑战100天SMA阻力的话,理论上将有力顺利破关而上,从而上试80心理关口甚至更高水平.

原先预料昨晨联储局所公布的会议纪录若能为市场带来惊喜的话,美元除会应声下挫之外,欧罗兑美元亦可以因此出现更猛烈的上升势头,并且随后可以有力升破100天SMA的1.2615阻力,并朝着1.27阻力关口迈进.不过,昨天欧洲市早段欧罗兑美元最高仅见1.2572水平便乏力再升,更已自上述高位回落至1.2545水平,故欧罗兑美元的上升动力可说是并不猛烈,若昨晚乏力再升,小心汇价或在好消息出现后因乏力再升而触发较具规模的获利沽盘入市,使欧罗兑美元返回1.24/1.2445支持区以下波动及收市,从而回复早前的上落市走势模式,稍后未必再有足够动力进一步挑战1.27阻力关口了.(B08)