〔港报财经评论〕地产股可攻可守--经济日报8月24日

地产股可攻可守 /林瑞芬

美联储局会议纪录暗示有需要出招刺激经济及人行续放水,恒指昨回升244点至20,132点,国指升137点至9,836点,大市成交额447亿港元.大市维持上落,恒指窄幅波幅区重心力保不下移,炒股不炒市.央行未公布实招前似乎更利炒作,香港地产股可攻可守较看好.8月大部分时间在等待欧、美央行明示或暗示出招,惟到期时可能遇到情况是,出招力惊人皆大欢喜,大市急升.亦有可能是出招未如或只符预期,市势回吐.现在是仍无消息就当好消息炒,大多市场人士抱着短线炒番转心态,从欧元反弹、重债国息率回软、国际金价回升到香港个股较生色,罕见港股中整个板块跟风反弹,如本周已有体育用品股、电讯设备股急升.

欧、美央行各有约束,弹药有限,各出奇谋.继之前爆出欧央行拟以利差或收益率作目标后,又有消息指欧央行拟设隐性目标,不公开购债目标水平,等市场人士去估.美联储局则有QE3,但效力成疑.技术上,恒指守稳19,700,上落后谋破20,300可能性存在,挑战将以2月延伸降轨近20,700作参考.捕捉时机,下周末近美国举行Jackson Hole以至9月6日欧央行政策会议则要收敛炒作,以防政策预期落空的打击.中国8月汇丰制造业PMI预览值47.8,创9个月新低,经济面仍弱,人行确有履行放水责任,继周二逆回购2,200亿港元后,昨又逆回购1,450亿港元.人行虽然放水,但A股暂时仍限于艰苦经营底部.港股表现确较中国内地为佳,至少不在底部苦撑,其中,收益还稳固的香港地产股支持恒指算功不可没.

从最近公布业绩显示,核心业务收益大多维持增幅,如前同大家提过的鹰君(0041.HK)、合和(0054.HK)、恒地(0012.HK).昨日就有九仓(0004.HK)及嘉里建设(0683.HK)公布中期核心业务纯利分别增长49%及5%.在外围,欧、美仍有小量量宽空间,亦利好砖头资产保值面,论可攻又可守之选,香港地产股确是目前较稳阵之选.恒地昨急抽高见49.85港元,收报49.05港元,升4.7%.九仓午市亦乘佳绩公布而涨4.7%至48.9港元收市,短线挑战52港元.今个中期业绩显示,九仓在中国内地的房市发展终渐修成正果,中国内地营业盈利占总盈利由12%升至29%,年内乘绿城中国(3900.HK)之财困入股,冀拓中国内地市场,此举是否明智则有待验证.事关入股公司,始终不及百分百持股项目那么容易管理.(003)