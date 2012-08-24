香港已公布经济指标--2012/8/24

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.1 +0.7 +5.4 2012年7月 综合消费物价指数(CPI) +1.6 +3.7 +7.9 2012年7月 甲类消费物价指数(CPI A) -2.4 +3.3 +12.5 2012年6月 零售值 +11.0 +8.7 +28.8 2012年6月 零售量 +8.5 +5.7 +22.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月5-7月 4-6月 12年3-5月 11年5-7月 3.2% 3.2% 3.2% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年6月 贸易赤字/盈余 -44.7 -35.6 -40.3 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13