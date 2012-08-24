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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 10:56 BJT

香港已公布经济指标--2012/8/24

时间　     　 经济指标　　              按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2012年第二季  本地生产总值(GDP)          +1.1        +0.7            +5.4
  2012年7月     综合消费物价指数(CPI)      +1.6        +3.7            +7.9     
  2012年7月     甲类消费物价指数(CPI A)    -2.4        +3.3           +12.5     
  2012年6月     零售值                    +11.0        +8.7           +28.8        
  2012年6月     零售量                     +8.5        +5.7           +22.2      
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  失业率       12月5-7月         4-6月      12年3-5月    11年5-7月 
                  3.2%           3.2%         3.2%          3.4%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2012年6月    贸易赤字/盈余             -44.7         -35.6         -40.3  
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  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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