《邾立涛专栏》中国超短期银行理财产品禁令当调整

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人，文章仅代表本人观点)

撰稿 邾立涛

2011年9月，银监会叫停商业银行发行期限在1个月以内的超短期理财产品。该政策实施迄今已接近1年，市场和监管环境都发生了深刻变化。目前，似乎可以考虑在配套完善的情况下，重新放行超短期银行理财产品。

银行理财产品通常采取资金池对接资产池的组合投资运作模式，即滚动发售不同期限产品持续募集资金注入资金池，再集合投资于资产池，动态匹配期限平衡。超短期理财产品的结构设计一般为在月末到期并在下月初自动投资滚动发行的下期产品。理财产品期限短期化导致了储蓄存款月末骤高、月初下降的“过山车”现象，也使得银行备受质疑。市场普遍认为，去年银监会叫停超短期银行理财产品，正是旨在防止银行变相高息揽储，进行月末、季末、年末冲时点和冲贷存比。

但是，从实际情况来看，监管部门叫停的政策初衷并未完全实现。一方面，超短期银行理财产品并未绝迹。不少银行继续采取产品系列化等变通方式继续发行。另一方面，冲时点现象也未消除。政策叫停后，各家银行纷纷加大了存款考核力度，进一步将信贷资源配置与存款挂钩，有的分支机构出现了利用过路资金等传统手段来冲时点的现象。究其原因，当前国内各家银行面临激烈的竞争压力，内在的速度情结、规模情结依然强烈，对内考核各分支机构看重时点，对外同业比较也紧盯时点。在上述导向不变的情况下，若仅仅禁止发行某类产品，势必导致银行选择其他途径或工具。

笔者认为，超短期理财产品作为银行理财产品链中的重要环节，具有其内在市场基础和生长动因。若监管到位、利用合理，银行、储户（投资者）以及实体经济都能从中受益；而且对银行而言，它也绝非简单的冲时点工具。

首先，在利率市场化、金融脱媒化双双加速的背景下，有利于商业银行实现低资本消耗，提升定价能力、优化流动性管理，对接客户理财和融资需求。

一是通过表外化降低资本消耗。2011年，银监会规定系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5％和10.5％，还开始实施逆周期超额资本管理。在此情况下，利用理财产品实施表外化，成为商业银行“轻资本化”经营的理性选择。根据监管规定，银行须将保本类理财产品（含保本固定收益类和保本浮动收益类）纳入资产负债表，而对非保本类理财产品则无须纳入表内。因此，各家银行纷纷主打非保本类理财产品，其市场占比据估计达7成至8成。关于非保本类理财产品，其运作流程一般可以概述为：银行垫付资金构建资产池，持续募集资金纳入归集账户再转入资产账户，提取收益纳入专门账户归集，到期后兑付客户收益和确认银行理财业务收入。当然，也可以先募集资金再构建资产池，这样银行就不必垫付资金。

从会计科目而言，委托理财和委托理财基金科目均为表外科目，意味着银行一方面将资产方表外化，即将部分高资本消耗类资产移至资产池，达到了节约经济资本的目的；同时又吸引储蓄存款至资金池，形成负债方表外化。须指出的是，存量银信合作理财余额已于2011年末前由资产负债表外转入表内，并按150%比例计提拨备；银行理财产品被禁止直接购买信贷类资产，需要借助基金、券商等通道实现。

二是提高银行定价能力，增强流动性管理的灵活性。近十年来，国内银行业从借鉴境外银行经验起步，对不同期限理财产品进行了较长时间的运作，2011年就累计发行规模高达16.5万亿元、存量余额约4万亿元。理财产品在资金来源和资金运用上均为市场化利率，特别是在资金池对接资产池模式下，不同理财产品和投资标的类型、期限较为复杂并实施分离定价，使得银行相应地提高了定价能力，积累了利率市场化应对经验。

今年6月和7月，央行两次调整了国内金融机构人民币存贷款基准利率及浮动区间，利率市场化进程悄然提速，利差缩小、存款活期化趋势愈加明显，短期限存款的利率敏感性强、稳定性差特点也更为凸显。考虑到不少中小银行贷存比已接近75%的警戒线，负债久期又比较短，有必要重新引入超短期银行理财产品，这样既能够扩大银行流动性管理的腾挪空间，又可以发挥其短端收益率市场化定价的试验场作用。

三是实现贷款客户融资需求与存款客户理财需求的间接对接。由于信贷额度受限，商业银行往往无法充分满足优质客户的贷款需求。而在金融脱媒背景下，大企业等优质客户拥有中期票据、短期融资券、企业债等众多融资渠道选择；若不能以创新手段满足其需求，则势必出现客户流失。同时，近年来社会资金面趋紧，资本市场和民间融资分流加剧，又加之贷存比考核压力，各家银行负债业务形势严峻。因此，对于银行而言，借助理财产品，既可以满足优质客户融资需求，填补一般信贷间接融资与资本市场直接融资之间的空档；又能够维系储蓄客户，促进稳存增存。对于中小银行来说，由于网点较少、客户基础薄弱，理财产品更成为其开拓存款的重要手段。

其次，为储户（投资者）提供了财富管理的多样化选择。

长期以来，由于金融抑制、市场分割，众多储户难以分享较高的社会资金收益率，又不再满足于较低的储蓄收益，催生了理财市场迅速扩容。而近年股市低迷，投资者风险偏好趋于稳健，更加注重安全性和灵活性。银行理财产品由于风险收益适中、期限灵活，加之隐含银行信誉背书，受到储户的热烈追捧。在超短期银行理财产品受禁后，今年以来短期理财基金异军突起，8月下旬成立的工银瑞信7天理财债券基金募集规模就高达400亿元。市场普遍认为，该类产品的成功正是在于填补了超短期银行理财产品的空缺，也充分体现了后者广阔的市场空间。

再次，开辟了实体经济的融资新渠道，并有利于疏导民间资金。

此前，银监会对融资类银信合作理财业务实施余额比例管理（不超过银信合作理财余额的30%），规定银行理财产品无法直接投资于信贷类资产，不同银行间理财产品互投、信托收益权转让等新方式也先后遭禁。目前，证监会监管下的基金专户（基金管理公司特定客户资产管理业务）、券商定向（证券公司客户定向资产管理业务）成为银行理财产品投向实体领域的新通道。这是因为基金专户和券商定向的资金投向未受明确限制，其运作保密性又较好，银行理财产品可以通过购买上述产品再投向实体领域。在经济下行压力加大、维持信贷规模额度的背景下，银行理财产品成为了支持实体经济融资的一种不容忽视的信用来源。

另外，近年来民间融资在国内很多地区都十分火爆，积聚的金融风险不容忽视。利用银行理财产品引导闲散资金从民间金融进入正规金融市场，可谓一种变梳为导的选择。