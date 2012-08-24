〔香港新股〕中国光大银行再推迟香港IPO计划,因市况欠佳--IFR

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透香港8月24日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,已于上海上市的中国光大银行(601818.SS)再推迟其香港首次公开发售(IPO)的计划,因市况欠佳.
报导并称,这家中型银行原本计划于2011年8月上市集资高至60亿美元,其后将集资额削半,最终搁置上市计划.至近期光大银行寻求上市集资14亿美元.(完)
光大银行A股周五收跌0.36%,报2.74元人民币.(完)
--编译 雷美珍; 审校 曾祥进
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。