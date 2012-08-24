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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 17:54 BJT

〔香港新股〕中国光大银行再推迟香港IPO计划,因市况欠佳--IFR

路透香港8月24日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,已于上海上市的中国光大银行(601818.SS)再推迟其香港首次公开发售(IPO)的计划,因市况欠佳.

报导并称,这家中型银行原本计划于2011年8月上市集资高至60亿美元,其后将集资额削半,最终搁置上市计划.至近期光大银行寻求上市集资14亿美元.(完)

光大银行A股周五收跌0.36%,报2.74元人民币.(完)

--编译 雷美珍; 审校 曾祥进

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