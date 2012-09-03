《中港消费焦点》高价奢侈品光芒转淡,十八大换届前送礼低调

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 高价奢侈品今年销情欠佳
* 十八大换届前送礼转低调
* 珠宝及名表受影响明显
* 约两至三成销售与送礼相关
* 业者向二三线城市拓展
记者 李珊珊
路透香港9月3日---中国经济快车减速,也让奢侈品市场遇冷.尽管市场期待中国下半年出台提振经济措施以支持消费,但政府领导人换届后料持续反贪腐以减民怨,曾如皇冠上珍珠般的高价奢侈品市场料难再耀眼.
业界人士指出,虽然购买高价奢侈品并不全然与贪腐划上等号,但民怨高涨,由政府逐步公开公务预算,以及今年6月首度以法令规范公款购买奢侈品,可以看出中国政府体认到反腐是一条不能不走、走了还不能回头的路,此将令黄金、珠宝及高档名表等高价奢侈品需求受到部份压抑,短期内恐难再享有过去两年爆发性的成长.
"公开预算信息,就中央政府来说是很坚定,目前来看没有什么问题,"上海财经大学教授邓淑莲说,"政府换届以后的路线方针会是一致的,至少在短期之内...(政府)这步已经迈了,会继续往前走,再把质量降低,观众是不答应的."
奢侈品销售与送礼的关系,市场一向诲莫如深.不过,根据行业人士及分析师提供的数据,以珠宝和名表为例,约两至三成的销售额与送礼相关.
劳力士(ROLEX)表的主要代理商之一--香港东方表行(0398.HK)发言人称,"比较便宜的手表,在中国还是可以,高档一点、送礼的少了很多...估计有20%是拿来送礼的."
他表示,由于消费税等,香港与中国两地表存在价差,"自用的人不是很赶的话,会到香港来消费".而根据公司数据,香港7月同店销售已由二季度的负增长回温到零水准,但中国地区同店销售仍然衰退17%.
"一线城市对经济敏感度高的,销售情况下来比较明显,公务员不可以用公款送礼,对奢侈品消费者都有影响,"海通证券分析员王婧雯说.
她与其他人士认为,市场预估三季度经济数据不佳,将令政府加快脚步推出稳增长相关政策,但因规模及扶持力度相较于2008年金融海啸时小得多,预料民生消费品受益将较多,对于高档奢侈品需求提振相对有限.
中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速7.6%,创下逾三年来新低.而7月生产、消费、外贸以及信贷数据均不尽人意,凸显当前中国经济的增长压力.全国人大常委会的部分官员和专家表示,应采取更加有效的对策措施破解难题.[ID:nSB1751170]
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欲浏览中国消费品零售数据近一年变化.....请点选: (r.reuters.com/jyx32t)
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**终端消费者热情,高端产品遇冷**
7月下旬,香港前一晚刚刚遭受13年来最强的暴风侵袭,气象单位发出的暴雨警告也还没有解除,香奈儿、LV等国际精品聚集的尖沙咀广东道店门前排满了撑着伞的人龙.西安来的张太太一家三口在爱马仕(Hermes)店前冒雨排队已经快10分钟,她热情不减地说,"早就想来这家店,就是要买一个包."
终端消费者依然热情,然而,过往一掷千金、手不抖心不颤的豪客踪迹却少了.行业人士表示,宏观情势不佳是基本面因素,政局尚未明朗令需求面不振,但另一隐形因素则是政府对于打击贪腐态度似乎更为明确,让相关需求转为低调.
"大家在等新老板,来买劳力士的客人少了,"一在两岸三地均有连锁店的名表店高层说,"总是要等到10月(指十八大)以后,新的老板出来,知道谁还在,谁在作哪一个板块,才会又有(送礼)的需求.现在买不是浪费那个鸡蛋吗?"
"薄熙来这个事情以后,要送礼的人也会低调一点,要避开这个风头."他说.
单价上看十几万元人民币的劳力士在二手市场流动性佳,折价相对少,一向是送礼的首选.此外,行业人士表示,容易变现的黄金、有价有市的高档名牌包、彩宝玉石、字画、红酒,亦为礼品之列.
国家统计局公布的社会消费品零售数据显示,今年以来零售力道下滑,其中又以金银珠宝分项跌势较为明显,继3月平了金融风暴以来的低点10.4%后,7月增长率略回温至14.0%,但仍远低于前两年40-50%的高速成长.[ID:CN1716968]
去年底上市的周大福珠宝(1929.HK)稍早公告,至6月底的一季度中国内地同店销售增长仅10%,港澳地区甚至落入负增长.
销情欠佳亦反应在股价上.钟表、珠宝类股今年以来表现逊色,周大福迄今跌幅达约34%,东方表行跌约35%,表现均差于大盘恒生指数.HSI同期的上涨约7%.
**反贪仅是起步**
经济发展后社会矛盾日深,对于官员贪腐的怨气也益发强烈;今年3月两会召开期间,网络上流传着一组图片,多位政协委员身着香奈儿等名牌服饰,手挽Dior等名牌包鱼贯进入会场,引起网民热烈讨论.
根据非政府组织Transparency International公布,中国在182个调查国家中贪腐等级排名第75,与巴西、意大利同列第五级.2010/11年的调查中,认为过去三年贪腐程度升高的受访者占46%,认为下降的占25%,未改变则占29%.
中国总理温家宝一番"腐败是最大的危险"警示后,国务院6月颁布了"机关事务管理条例",首度明文禁止公务员以公款采购奢侈品.在此之前,政府各机关也在去年公布被称为是"三公支出"的公务购车、招待以及出国所产生的消费.
一不愿具名的内地珠宝玉石销售商表示,"(限制公款)三公支出,是有点影响...(政府机关)以前采购不在乎金额,现在会说有一个限制在,价格上要考虑多一点."
该销售商表示,预计政府看紧公务预算的趋势会延续,因此将多开发面向零售消费者的产品,以分散风险.
随着十八大权力交接,市场揣测新领导班子最有可能加强反贪腐,一方面建立名望,另一方面在经济相对低迷时间,也有助于疏导民怨.但这仅是起步而已,要达到政廉官正还有很的路要走.
上海财经大学的邓淑莲指出,三公经费公开对于限制政府官员滥用公款有一定的意义,但实际作用有限.有心舞弊的官员,仍然会利用其他未公开的预算掩盖不法的行为.
"三公消费是一个进步,治本之道是公布全部的预算或决算,不管是哪一块预算去买的三公消费都要公开.而且要详细,"她说,"只有这样公众才能真正了解政府改正贪腐风气的决心."
**业者憧憬二三线城市**
尽管市场期待在中国在四季度可能加速推出"保增长"政策,但在难以泽及高价奢侈品下,部份业者转往消费居于成长趋势的二三线城市.
"城市化进程还会持续,收入增加、消费的品味提高,明年中档表的热络势头不会改变,"亨得利控股(3389.HK)主席张瑜平说,"高档表明年应该是维持现状."
亨得利是卡地亚(CARTIER)、江诗丹顿(VACHERON CONSTANITIN)等名表代理.他表示,明年度目标新设门店40-60家,将有九成都开在二、三线城市.
公司甫公布,至6月30日止中期单价3万元人民币以下的中档表同店销售增长约10.4-10.5%,但高端表类呈现单位数下降.
谘询公司华通人商用信息公司指出,二三城市经济增长迅速,且已经超过一线城市,且由近五年的历史数据来看,二、三线城市人均可支配收入较2006年增幅达到60%以上,消费力明显提高.
二手名牌手袋店米兰站(1150.HK)上周宣布将在成都开设新店面,为上海、北京以外首次进军二三线城市,当天股价暴涨约七成.
"高端产品消售情况不好,大
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