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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报9月3日

* 要闻版头条:

--踏入9月,港股聚焦四大因素:美联储主席伯南克发放加推量化宽松讯号、欧洲央行政策风险、中国8月制造业采购经理指数(PMI)创九个月低位并跌破50的盛衰线,以及中期业绩反映企业盈利复苏无期,以负面因素居多.

* 其他:

--延长石油国际(0346.HK)公布,向主要股东延长石油配售新股,集资6.63亿港元.公司将配售13亿股新股,占已扩大股本15.96%;每股配售价0.51港元,较上周五收市价折让约3.8%.

--富力地产(2777.HK)公布,8月协议销售额为约28.17亿元人民币,销售面积达约25.57万平方米,按年分别升40%和69%,按月则升19%和17%.截至8月底,集团录得总销售收入约198.33亿元,总销售面积167.39万平方米,同比升7%和40%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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