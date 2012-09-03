《香港报摘》--信报9月3日

* 要闻版头条:

--香港政府上周四推出新10招尝试为炽热的楼市降温,10大屋苑过去两天成交按周减四成,仅得27宗,惟大部分买家认为新招仅属虚招,成交减只因业主企硬.学者认为,新10招对买家构成心理影响,故交投转静,但楼价企稳,预料数周后楼市将恢复活跃.

* 其他:

--标普亚太区董事总经理曾怡景表示,内地不对称减息和利率市场化对内银的影响将于明年才充分浮现,明年资产回报率或降低0.2至0.3个百分点,并预计今年下半年以至明年内银资产质素将进一步受压,今年年底整体不良贷款率将较现水平上升约一个百分点,相当于一倍的增幅.

--香港财政司司长曾俊华在网志上撰文,预计香港第三季按季可能再次出现负增长,令技术性衰退的风险大为增加,届时失业率难免上升.

--截至8月初止,计划于2012年内来港上市,但至今仍音讯杳然的新股最少有59只,但是包括光大银行(601818.SS)、广发银行与中国人保等公司,涉及的集资金额已超过一千亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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