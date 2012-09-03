《香港报摘》--信报9月3日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
* 要闻版头条:
--香港政府上周四推出新10招尝试为炽热的楼市降温,10大屋苑过去两天成交按周减四成,仅得27宗,惟大部分买家认为新招仅属虚招,成交减只因业主企硬.学者认为,新10招对买家构成心理影响,故交投转静,但楼价企稳,预料数周后楼市将恢复活跃.
* 其他:
--标普亚太区董事总经理曾怡景表示,内地不对称减息和利率市场化对内银的影响将于明年才充分浮现,明年资产回报率或降低0.2至0.3个百分点,并预计今年下半年以至明年内银资产质素将进一步受压,今年年底整体不良贷款率将较现水平上升约一个百分点,相当于一倍的增幅.
--香港财政司司长曾俊华在网志上撰文,预计香港第三季按季可能再次出现负增长,令技术性衰退的风险大为增加,届时失业率难免上升.
--截至8月初止,计划于2012年内来港上市,但至今仍音讯杳然的新股最少有59只,但是包括光大银行(601818.SS)、广发银行与中国人保等公司,涉及的集资金额已超过一千亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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