《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月3日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透香港9月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=) 美国股市周五上涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克对就业市场迟滞表示"严重关切",指美联储将在必要时采取进一步行动强化经济复苏. 道琼工业指数.DJI收高90.13点,或0.69%,至13,090.84点;标准普尔500指数.SPX上升7.10点,或0.51%,至1,406.58点.Nasdaq指数.IXIC收高18.25点,或0.6%,至3,066.96点.[ID:nSB8562799] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 189.400 0.70 67534 14.689 0.06 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.660 0.42 33036 2.997 0.90 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.690 0.52 154432 83.282 0.58 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.450 0.12 55449 20.915 0.79 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.300 0.99 105561 9.330 -0.21 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.250 -0.41 17190 7.310 0.13 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.630 0.30 307624 67.677 0.86 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.790 0.31 17744 4.327 1.57 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.860 -3.17 268679 12.301 0.17 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.420 0.98 38561 11.184 1.12 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.670 -0.11 8791 5.365 0.28 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.340 0.00 4466 3.310 0.61 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.240 0.86 2346 1.182 -49.92 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.860 -1.59 19494 0.289 -2.20 (完) --整理 陈敏
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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