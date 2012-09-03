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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月3日

路透香港9月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=)

  美国股市周五上涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克对就业市场迟滞表示"严重关切",指美联储将在必要时采取进一步行动强化经济复苏.

  道琼工业指数.DJI收高90.13点,或0.69%,至13,090.84点;标准普尔500指数.SPX上升7.10点,或0.51%,至1,406.58点.Nasdaq指数.IXIC收高18.25点,或0.6%,至3,066.96点.[ID:nSB8562799]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  189.400    0.70      67534            14.689       0.06
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.660    0.42      33036             2.997       0.90
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.690    0.52     154432            83.282       0.58
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.450    0.12      55449            20.915       0.79
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  120.300    0.99     105561             9.330      -0.21
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   94.250   -0.41      17190             7.310       0.13
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.630    0.30     307624            67.677       0.86
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.790    0.31      17744             4.327       1.57
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.860   -3.17     268679            12.301       0.17
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.420    0.98      38561            11.184       1.12
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.670   -0.11       8791             5.365       0.28
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.340    0.00       4466             3.310       0.61
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.240    0.86       2346             1.182     -49.92
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.860   -1.59      19494             0.289      -2.20 (完)

  --整理 陈敏

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