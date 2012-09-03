《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月3日

路透香港9月3日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=) 美国股市周五上涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克对就业市场迟滞表示"严重关切",指美联储将在必要时采取进一步行动强化经济复苏. 道琼工业指数.DJI收高90.13点,或0.69%,至13,090.84点;标准普尔500指数.SPX上升7.10点,或0.51%,至1,406.58点.Nasdaq指数.IXIC收高18.25点,或0.6%,至3,066.96点.[ID:nSB8562799] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 189.400 0.70 67534 14.689 0.06 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.660 0.42 33036 2.997 0.90 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.690 0.52 154432 83.282 0.58 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.450 0.12 55449 20.915 0.79 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 120.300 0.99 105561 9.330 -0.21 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 94.250 -0.41 17190 7.310 0.13 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.630 0.30 307624 67.677 0.86 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.790 0.31 17744 4.327 1.57 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.860 -3.17 268679 12.301 0.17 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.420 0.98 38561 11.184 1.12 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.670 -0.11 8791 5.365 0.28 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.340 0.00 4466 3.310 0.61 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.240 0.86 2346 1.182 -49.92 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.860 -1.59 19494 0.289 -2.20 (完) --整理 陈敏