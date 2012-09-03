《香港重要政经日程》--9月3日-9月10日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月3日(周一)
-- 澳传媒(0491.HK)公布全年业绩.
--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.
--10:00 大昌微线集团(0567.HK)股东周年大会.
--10:30 锦胜集团(0794.HK)股东周年大会.
--14:30 众安房产(0672.HK)业绩记者会.
--14:30 俊和发展(0711.HK)股东周年大会.
--15:00 远东酒店(0037.HK)股东周年大会.
--15:00 建生国际(0224.HK)股东周年大会.
--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东周年大会.
--15:00 三和集团(2322.HK)股东周年大会.
--15:45 Herald Holdings Ltd(0114.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月4日(周二)
--10:00 新世纪集团(0234.HK)股东周年大会.
--15:30 Joyce Boutique(0647.HK)股东周年大会.
--16:15 数码通(0315.HK)公布年度业绩记者会.
--16:30 中国伽玛(0164.HK)股东周年大会.
9月5日(周三)
-- 香港钟表展开幕.
--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.
--10:00 凯联酒店(0105.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布8月份采购经理指数.
--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.
--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.
--11:00 嘉年华国际(0996.HK)股东周年大会.
--11:00 润迅通信(0989.HK)股东周年大会.
--11:00 中民控股(0681.HK)股东周年大会.
--12:00 华厦置业(0278.HK)股东周年大会.
--14:30 中星集团(0055.HK)股东周年大会.
9月6日(周四)
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布年度业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布年度业绩.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东周年大会.
--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东周年大会.
--15:00 华富国际(0952.HK)股东周年大会.
9月7日(周五)
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
--09:30 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--10:00 添利工业(0093.HK)股东周年大会.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东特别大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--11:00 奇峰国际(1228.HK)股东特别大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)股东特别大会.
--14:30 中播控股(0471.HK)股东特别大会.
--16:00 毅力工业(0332.HK)股东周年大会.
*9月10日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.
--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.
--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.
--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.
--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.
--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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