《香港报摘》--其他报纸重要消息9月3日

* 明报:

--中国多金属(2133.HK)上半年扭亏为盈赚4,526.6万元人民币.首席执行官朱晓林表示,上市前曾承诺2014年起开始派息,若今年底前没有发现具吸引力的并购目标,集团打算提前兑现承诺,今年开始派息.

* 星岛日报:

--继香港政府宣布10项稳定楼市措施后,协助当局制订长远房屋策略的督导委员会,据悉将最快在今明两天公布名单.据了解,委员会成立后,首要工作是为本港的房屋需求量展开评估,为未来的楼宇供应提供基础.

--据悉,澳博(0880.HK)拟冲出澳门,寻找海外发展机会.澳博多名高层最近连番赴台湾探路,月前更低调与台湾立法院院长王金平会面.业界人士估计,澳博高层赴台,除要了解台湾发展赌业对澳门的影响外,亦是趁机向台湾政界表达到当地发展的意愿.

* 苹果日报:

--离岸人民币业务出路增多,更多人民币资金亦从清算行结余账户释出市场.据悉, 单计6月份清算行结余减幅,达400亿至500亿元人民币,原因亦与资金从本港回流内地有关.

--盈天医药(0570.HK)宣布,国药控股(1099.HK)母公司国药集团将入主该公司,成为新大股东.国药集团将透过旗下全资附属国药香港,以每股介乎1.4-1.7港元,收购盈天19.9%股权,再向其他主要股东收购31.54%股份.

* 东方日报:

--电视制造商创维数码(0751.HK)执行董事兼首席财务官梁子正表示,在内地政府鼓励及厂家力推高端电视影响下,内地消费者对电视的质素追求远胜已发展国家,料有助提升厂家的毛利.

--儿童护理产品生产商--青蛙王子(1259.HK)今年上半年利润继续录得双位数升幅.该公司主席兼行政总裁李振辉透露,有意与中国地方性强势品牌合作或收购、试推新母婴品牌,计划8月底开始在沃尔玛的内地连锁大卖场铺货.

--全球大型商品交易所买卖产品供应商之一ETF Securities的亚太区董事总经理Fred Jheon透露,早已部署进军香港,目前只待监管机构批准其产品申请,便可推出旗下三只主打贵金属的ETF.他更预料,两至三年之内,将产品范畴扩大至其他商品及其他资产类别.

* 文汇报:

--天然乳品(0462.HK)公布,年度末期业绩再录得亏损3.31亿港元,较去年的1.54亿港元亏损扩大1.77亿港元.公司指,亏损主要归因于乳品毛利率下跌.饮品业务于2011年9月开始试产后导致之负毛利,但料饮品产能增加后,毛利将可获得改善.

* 大公报:

--主要产销泳装及瑜伽身服的浩沙国际(2200.HK)创办人兼董事长施洪流表示,业务发展才刚提速,除了靠自有品牌稳占市场,亦会考虑引入品牌分销.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]