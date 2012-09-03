〔香港经济〕第三季或再现按季负增长,技术性衰退风险大增--财政司司长

路透香港9月3日电---香港财政司司长曾俊华称,由于本地出口难以在短期内恢复增长,若零售疲软情况持续,第三季经济增长按季可能再次出现负数,技术性衰退的风险将大为增加,失业率难免会上升.

他在出席莫斯科APEC财长会议时并表示,虽然香港财政的可持续性很高,但仍然无法摆脱欧债危机的影响.目前出口已大幅放缓,全靠内部消费才可以维持经济第一季按年增长0.7%和第二季成长1.1%,促使失业率维持在3.2%的低水平.

"刚在星期五公布的7月份零售数据令我非常担心,销售量扣除期间价格变动后只有1.3%增长,较6月的8.5%明显放缓."他称.

香港政府此前公布,2012年第二季度本地生产总值(GDP)按年增长1.1%,按季则微跌0.1%.政府表示,因外围下行风险相比三个月前有所增加,将今年全年经济增长预测由1-3%修订为1-2%.[ID:nSH0112657](完)