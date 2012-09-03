〔港报财经评论〕恒指忌失上升轨支持19,250 --经济日报9月1日

恒指忌失上升轨支持19,250 /林瑞芬

港股在8月高位牛皮,最终也有所跌,恒指8月累计跌1.6%,收报19,482.国指累计跌4.1%,收报9,280.踏入9月,全球金融市场都要言听欧、美央行的话,市况趋于波动.恒指及国指本周回吐压力明显增,分别累计跌2.0%及4.1%,大市沽空比率周四及周五维持12%较高水平.市场已偷步消化美联储局主席伯南克在央行年会上不会有明确QE3暗示.跟进”梁十招”降温楼市措施公布之后,券行普遍认为短期对降温楼市无大作用,地产股经周四回挫后昨反弹,长实(0001.HK)、恒地(0012.HK)及新地(0016.HK)等弹1.4-2.1%.港府就土地及房屋供应具制定中、长期方向,是走对了路,但就不大可能左右到客观环境形成的需求.香港地产股难得有稳健财政状况、企管往绩、深厚资产及根基,防御性较中国内地股好时,无好选择中的最佳选择的现实还在.强势香港地产股未被”梁十招”大冲散,但踏入9月就要观乎欧美央行的决策.

楼市热烘烘,弄致梁特首要出招,但股民日复日对股票冷感,冰火两重天的境地可谓出奇地凸显.大部分上市公司企业利润受大宏观环境拖累.业绩来讲,做到不蚀钱、盈利及毛利率平稳增长,已经很难得.惟业绩面外,防不胜防是在客观经济环境恶劣下,暴露更多中资上市企业管治的问题,让投资者信心面对沉重的打击.中国高精密(0591.HK)以公司资料机密为由要求放宽资料披露,可算是市场对中资股疑虑的激化点,还有几多计时炸弹未爆发?细、中价股股价大幅低于每股帐面值的为数不少,此际还难言有所谓价值面可支持得住,股份乏买盘支持股价日日阴沉,真的无信心低捞,低处未算低常在脑海中现警惕.只余一些大蓝筹或大国企、红筹为基金盘把持,数数手指,又有几多是业绩面支持到,所以数来数去都是地铁(0066.HK)、领汇(0823.HK)、长建(1038.HK)、电能(0006.HK)、中移动(0941.HK)等,由此可想而知为何港股成交低迷.

要激活港股,需多方配合,首要重中之中是解决欧债问题.惟解决过程仍艰苦重重,下周欧央行议息前有传德国央行总裁考虑辞职,以示对欧洲央行坚决买债计划的不满,令ECB总裁德拉吉的”非常规措施”推动加添不明朗因素.ECB的责任任重道远,据外电报道欧盟正草拟多给ECB发行银行牌照的权力.ECB的出招保持一份冀望,但千万别奢望.试想如果有办法一早拿出来,毋须左拖右拖,营造憧憬,落于失望是等闲事.最新有EFSF首席执行官表示,预计10月推出ESM.(003)

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H股第3季业绩难乐观 /余少文

中资股披露中期业绩差不多结束,表现当然不如人意,整体盈利微升不足1%,是近年表现最差的半年业绩,料弱势会延续至第3季和下半年,惟只要中国肯出招救市,则大市有望在国庆假期后逆转.中港股市在8月最后一个交易日再跌,导致A股连跌4个月.国企指数8月则跌394点或4%,收报9,280点.红筹指数月内跌32点或0.8%.收报3,815点,料会继续在低位整固.若然国指9,000点失守,要下试去年低位8,058点,红筹指数支持位在3,500点,倘失守则下试3,100点.中港股市8月齐跌,主要是上市公司披露的中期业绩不如人意所致,H股撇除仍未派发业绩的锦江酒店(2006.HK)、元征科技(2488.HK)和停牌多时的浙江玻璃0739.HK外,粗略统计,H股上半年整体收入只升8%至6.6万亿元人民币,盈利只升0.7%至7,136亿元人民币,是近年表现最差的半年业绩.

H股2010年上半年和全年盈利增长达37%,2011年上半年和全年盈利增幅放缓至22%和12%,反映H股盈利持续放缓.今年上半年录得亏损或亏损扩大的H股达18只,另有66只股份盈利倒退,只有40%股份盈利有增长,反映企业上半年经营环境恶劣.尤其H股主要由内银股支撑大局,因为九行上半年盈利高达4,772亿元人民币,已占去H股三分二盈利比重,若剔除内银股,H股上半年盈利仅2,364亿元人民币,同比下跌20%.内银股虽撑起三分之二H股盈利,但九行上半年盈利增长只有16%,较首季的17%有所回落,反映第2季盈利继续放缓.至于上半年盈利仍录得增长的行业有煤炭、电力及相关股份、公路、医疗等.钢铁和航运等行业则延续首季弱势而亏损.

H股第3季能否扭转上半年弱势,并不乐观,因为中国内地经济踏入第3季继续放缓的机会颇高,预期经济下滑可在第2、3季见底的预期会落空,即使第3季可以结束放缓,也不可能在H股第3季业绩中反映过来.当然,股价走势可以跟业绩表现相反,只要中国肯在9-10月出招救市,则A股以至H股便可受惠,只是去年至今都指出,大市或要等领导人换届后才能重拾升浪,因为任何利好政策或要由新领导人推出,以便收买人心,但”十八大”仍未有召开日期,目前只有等.行业方面,始终认为内银股是有低吸价值,而电力股上半年盈利升幅不足10%,是将非火电电力股和电力设备股也纳入行业所致,若单看华能国际(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)和华电国际(1071.HK)等火电股,下半年仍可继续留意.(010)