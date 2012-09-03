〔港报社评〕港府度日如年,难关陆续有来--经济日报9月3日

政务司司长林郑月娥昨形容上任的首月感度日如年,但现已重拾信心.她向市民展示政府施政意志固是好事,惟无论经济政治与社会,港府前路绝非坦途,而是危机四伏的地雷阵.港府要有打硬仗的准备,致力团结市民迎接挑战.

港府新班子上任后风波不息,政经社会炸弹满布,港府未来日子恐更难过.经济方面,香港经济衰退风险正增加.目前经济确内外交困,上月零售增长创近3年新低,恐将拖累就业市场.另一经济大炸弹则是楼市升火重燃.政治方面,激进政党的支持度正在上升,获得议席应有增无减,港府政策寻求议会共识更难,行政立法关系恐将更恶劣.

政经难阻已够港府头痛,社会争议更再添重压,例如国民教育掀起社会强力反弹,深层问题是中港意识形态矛盾,不但可能令港府已跌至不合格的民望续流血难止,激化的两地矛盾,未来更将在涉及中港融合的议题,不但挑战港府施政,更恐拖慢香港发展步伐.

港府要跨过障碍,就考验其施政手腕是否能做到刚柔并济.如面对中港矛盾与政治角力,港府能否以柔软身段,顺应民情、缓解争议?又如港府是否有能力推使地产商加快建屋,配合港府理顺楼市.并在需要时能推出强有力的措施稳住经济与就业?

无论经济政治与民生,等待政府的都是地雷阵,港府除要展示决心外,更要有政治手腕与胸襟,争取市民谅解与支持,而非激化官民冲突,才能有足够能量与空间,迎战即将来临的风雨.(A10)