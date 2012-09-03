〔港报社评〕日本玩弄两面手法必遭有力还击--文汇报9月3日

日本东京都派出调查团到钓鱼岛海域进行非法勘查,中国外交部就此向日方提出严正交涉.日本玩弄两面手法,表面上向中方示好,实际上当局和右翼势力狼狈为奸,一步步作出侵占钓鱼岛的行为.日本政府不要自作聪明,以满足右翼势力诉求为借口欺骗中国,在侵占钓鱼岛上推波助澜,必将令中日关系恶化.中方肯定会给予有力的还击,以扞卫国家的核心利益.

一直以来,以东京都知事石原慎太郎为代表的右翼势力在钓鱼岛问题上兴风作浪.其实,右翼势力和日本政府的相互配合密不可分,日本政府借口满足国内的诉求,不断加强推进对钓鱼岛的实际控制,也正由于日本政府的默许纵容,右翼势力才会在侵占钓鱼岛上小动作层出不穷.日本政府说一套,做一套,口头上说与中国修好,行动上为侵占钓鱼岛进行有计划的部署,与和平解决钓鱼岛争议的宗旨背道而驰,只会令中日关系再趋紧张,也让人看清日本政府阳奉阴违的真面目.

中国对钓鱼岛及其附属岛屿拥有无可争辩的主权,决不会允许日本将其据为己有.出于中日友好大局,中国一直采取十分克制的态度,始终倡导“搁置争议”原则处理钓鱼岛问题.但是,中国的克制并不等同退让,更不会默许日本“国有化”钓鱼岛.当领土主权、核心利益受到侵犯,中国必以包括军事力量在内的各种手段予以有力还击,中国扞卫领土主权的决心不容低估,日本切勿误判形势.(A04)