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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 09:38 BJT

〔香港股市〕低开,中国制造业PMI数据不佳拖累中资金融股

路透香港9月3日电---香港股市周一低开,中资金融股对大盘拖累较大,因周末公布的数据显示,中国官方制造业采购经理人指数(PMI)在8月的跌幅超过预期.[ID:nSB1755732]

恒生指数.HSI开盘跌0.35%报19,414.62点.恒生国企指数.HSCE 低开0.49%.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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