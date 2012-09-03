〔香港股市〕低开,中国制造业PMI数据不佳拖累中资金融股

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港9月3日电---香港股市周一低开,中资金融股对大盘拖累较大,因周末公布的数据显示,中国官方制造业采购经理人指数(PMI)在8月的跌幅超过预期.[ID:nSB1755732]
恒生指数.HSI开盘跌0.35%报19,414.62点.恒生国企指数.HSCE 低开0.49%.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。