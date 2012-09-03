〔港报社评〕放水效益成疑,中国最难应对--星岛日报9月3日

全球市场抱着欧美中国银行“齐开水喉”的憧憬踏进9月.上周末在美Jackson Hole举行的银行家年会,美国联邦储备局主席伯南克维持“出口术”,强烈暗示会推出QE3,欧洲央行总裁德拉吉则不必发一语,单是“事忙缺席”的身体语言,已经令市场估计未来数天欧央行可能有"大动作".

最早见真章的,会是本星期四的欧洲央行议息会议.欧债危机挥之不散,不只在希腊、西班牙、意大利等国构成金融“爆煲”危机,息口急涨加上紧缩减债更直接打击经济和就业.欧罗区最新失业率逾11%,失业人数创下1995年有记录以来最高.

德拉吉早前提出再动用联合欧洲救市基金来买债,令债息近日稍为回落.他今次连同欧央行四位执行委员缺席银行家年会,市场估计是密锣紧鼓减轻德国的抗拒及部署买债,以便在星期四的议息会议后公布.

美国方面,伯南克在会上的演辞,对美国失业率用上央行行长极少用的grave concern字眼,被广泛理解为预告联储局将出手“撑就业”.美国失业率近月维持在8%以上,实际情况比表面数据更低迷.调查显示金融海啸以来有大量中等收入的职位流失,被裁员得找到新工作者,有三分一的新职待遇至少低20%.

虽然不少学者质疑第三轮量宽的成效,不过伯南克已经把市场期望推行甚高,已经形成较难转寰之局,就算推行成效成疑,不推行的打击却立竿见影,除非本星期五公布的8月份就业数据出现奇般的惊喜.

伯南克形容过去两轮量宽代价不高,只是从美国本位出发,大量放松银根带来热钱泛滥,炒高全球商品和粮食价格,代价是由中国等新兴国家承担,物价飞涨更触发部分国家的政治动荡.

现时美国通胀低,欧洲又通缩,“放水”不会带来沉重通胀压力.中国却是下了九牛二虎之力才压住通胀,现时就算面对制造业萎缩等经济放缓之局,在放宽银根方面仍是避免出现大动作.要是欧美再度放水,无法拉动经济,中国出口难以改善之余,随时还要面对原料及其他物品价格上升等局面,对制造业和民生带来新一轮的压力.(A06)