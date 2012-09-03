〔港报社评〕超级议席变相直选杯葛投票有利建制派--明报9月3日

本月举行的立法会选举新增了5个超级区议会议席.近日有意见认为超级议席制度不民主,呼吁选民杯葛云云,现实是超级议席增加了立法会的民主成分.从政治现实考量,支持民主派的选民若杯葛超级议席,客观效果就是帮了建制派候选人.

超级议席虽然规定参选人必须为区议员,但参选者必须是民选区议员.超级议席等同一个面向全港的变相“不分区超级直选”,支持民主的港人,应该踊跃参与这次“变相直选”.香港正朝普选之路迈进,今年首次举行的变相“不分区超级直选”,是一次很好的热身机会,为今后的普选作好准备.事实上,超级议席是建制派与民主派候选人的大比并,这是一场零和游戏,民主派得票少了,就等于建制派得票多了,呼吁民主派选民杯葛,就是帮建制派保送候选人入立法会,这又岂是支持民主的人所应为?

这次选举仍有不少问题值得政府注意,包括一人两票是全新事物,投票日容易出现混乱.去年区议会选举出现种票疑云,政府覆核选民资格后曾表示有21万人被剔出登记,当中会否在今次选举日出现争拗?政府应该把握投票前数天,加强宣传一人两票,至于部分选民对种票的疑问,政府应该给予清晰解释,消除选民的疑虑.

这次在种票疑云后首次举行的选举,加上崭新的超级议席安排,点票过程极有可能出现较多投诉与争拗,政府要拟定好应变计划,确保选举在公平公开的情况下举行,确保选举的廉洁与公正.(A04)