〔港报财经评论〕没有中国模式这回事--信报9月3日

没有中国模式这回事 /习广思

近期”中国模式”四个字成为香港社会争议话题,这源于政府强推国民教育,以及那一本以”中国模式”为名的教学手册.同时,“中国模式”又成为财经话题,《金融时报》5月份率先以”中国模式失去光彩”为题,8月本报社论再以”经济增长无以为继,中国模式黔驴技穷”为题.意思是指,中国过去十几年依赖出口增长、信贷扩张的模式无以为继,经济结构到了不得不转型的地步.耶鲁大学教授陈志武曾经直接否定了中国模式的存在.”没有中国模式这回事.”其实是陈志武2010年的作品,但在当下这个经济转变时期,是拿出来重温的最好时间.”中国模式”一词开始变成政治语言,陈腔滥调,且定义模糊.

简单在网上搜查,BBC网站一篇文章提供了线索,这个概念始于部分海外学者及作家,例如《江泽民传》、《中国30年》作者库恩、《中国大趋势》作者John Naisbitt、《当中国统治世界》作者Martin Jacques.这些著作形成海外一派学说,鼓吹颂赞中国崛起,认为自由民主制度只适合西方,不适合中国,中国一党专政才是最好的选择.及至早两年,中国社会科学院出版一套”中国模式”书籍,批判民主社会的普世价值,在官方支持下,成为一个歌颂党伟大的统治手段.当时在经济层面上,正是”中国模式”最高峰之时,皆因西方国家遭金融危机打击,资本主义备受质疑,在中国大规模”放水”下,再引起脱钩论.

大政府造就经济奇蹟姑且把政治放在一旁,在有关”中国模式”在经济层面的论述中,就是把中国过去三年改革开放后的增长速度形容为一个奇蹟,经济极速扩大,百姓生活巨变,这种充满中国特式的经济发展,是西方无可比拟的.其中最大一个因素是,政府拥有强制力,成功调配资源,大政府成就了这项奇蹟工程.背后一个重要意识形态就是,否定西方自由开放的市场经济.然而,陈志武相信自由经济,他认为”中国并不例外”,未来中国必须借监”西方模式”,发展金融才是富国之道.书中的序出自台大经济系教授林向恺,他以南韩、台湾曾经出现过的高增长时期,与中国作出比较,类似所谓”模式”其实亦出现过.(B01)

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(9月1日)

9月政治风云变 /习广思

港股半年业绩期步入尾声,蓝筹股当中,剩下新地(0016.HK)在本月13月公布业绩.回望这次业绩期可谓惊心动魄,绩差股在盈警潮之下,股价已被洗得遍地鲜血,但投资者对着这些业绩,尤其是许多大型中资蓝筹股,失望仍是有增无减.由内银逾期贷款,到中移动(0941.HK)超低位数字增长,仅部分医药股的业绩稍见改善.不过,随着业绩期完结,投资者亦要改变部署,无疑入市重点仍是”炒股不炒市”,但业绩因素在8月有利选股.相反9月欧洲政治事件升温,加上大市持续低成交,指数及指数成分股的波动势必上升,请扣好安全带呢.全球等待贝南奇讲话,但对QE3的热情大减,迷恋症到最终一刻,还是要回归现实.恒指开市后跌穿19,500点,最低见19,450点,收报19,482点,下跌70点.

大市成交额394亿港元,沽空比率12.55%.市场焦点离不开地产股,分析员几近一致评定”梁十招”无力遏抑楼市,继续看好地产股反弹,恒地(0012.HK)升2%,嘉华(0173.HK)升1.9%,新地(0016.HK)重上100港元,而李超人对此事拒绝评论.其次,内银股跌势未完,农行(1288.HK)绩差再跌1%,与民行(1988.HK)一样跌穿7月中低位,并开始成为”空军”轰炸目标.统计处公布7月份零售总值按年上升3.8%,远远低于市场预期的8%-9%,亦是2009年9月后的低位,业内人士以”震惊”来形容,珠宝及金饰零售股急挫,六福(0590.HK)跌5.4%.大抵是港府一早收到数据,才会有中国加码自由行的措施.事实上,经济周期有起有跌,近年来香港经济两大支柱是金融及零售,金融危机令金融生意萎缩是自然之事,即使阿爷送礼亦于事无补.阿爷可以做的,是继续有人和钱不断向香港输送,瑞信估计,未来12个月内,有365万名额外旅客涌入香港.

港股5月卷起风暴,6月未等到下半场已反弹,8月炒业绩而指数胶着,9月又会是另一番怎样的境况?2012年是政治大变年,政治因素主导股市,但全球政治变动高潮将在第四季发生,包括美国11月总统大选,还有中国尚未定日子的十八大换届.9月份其实是中美政治变天的前奏,中共政治有着本身独有文化,政权斗争在薄熙来事件到达高潮,虽然最高领导人位置早有人选,但是次换届由常委至部委,省级市级的政客都受影响,自不然影响及地方政府势力,更又影响到不同企业的利益.(B02)

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若推QE3澳元值博 /苏子

目前全球投资者在注视联储局主席贝南奇在Jackson Hole年会上的发言,会否为9月举行的息口会议宣布启动QE3放水措施提供明显的线索.投资者其实十分希望贝南奇在年会上的发言可提供一个正面的”放水”讯息,因为这个”放水”正面讯息,目前已被各大小投资者视作一个利好高风险资产价格的赚大钱机会.始终在金融市场里,各大小投资者只为追逐只争朝夕的短线利润,美国经济的真实情况究竟如何,进一步的放水措施是否对美国经济长远有利,投资者其实并不太关心.因此,若然贝南奇真的在年会上暗示稍后会启动QE3放水,料大量投资者定会一窝蜂入市追逐高风险资产并抛售美元,故理论上汇市届时在波动之余,非美元货币的走势,特别是近期表现积弱的澳元,应可趁机出现较为明显的反弹浪.

但问题是,目前连三岁小孩也知道启动QE3后,高风险资产价格”一定”必升无疑,那高风险资产价格的升势会否只是昙花一现,随后或出现反高潮,完全抹去因预期有QE3的升幅之余,再来一个单边跌市,杀众多在偏高水平才追入的投资者一个措手不及?认为此可能性绝对不容抹煞,倘若真的不幸出现此情况,估计届时澳元兑美元将有甚高机会继续往下寻底,100天SMA支持料会不保,随后汇价将朝着1算心理关口及今年6月25日的0.9965低位迈进.短线而言,若澳元兑美元的反弹一直受制于20天SMA阻力,料整体走势将继续往下寻底为主.

欧罗兑美元已见突破上周的1.2589高位,暂时曾高见1.2594水平.由于目前市场对贝南奇在Jackson Hole上的发言有一定的憧憬,因此令到美元备受一定程度的沽压,故近期走势偏强的欧罗兑美元因此向上突破上周的1.2589高位亦十分合理.留意欧罗兑美元的20周SMA阻力现处于1.2584水平,此阻力与上周的高位相若.故欧罗兑美元自5月上旬跌破20周SMA收市后,便一直保持在其下波动及收市.因此,若昨晚美国开市后,欧罗兑美元可以继续保持在20周SMA阻力及上周的高位以上波动及收市,技术上看对欧罗兑美元下周的走势将十分有利.不过,无论贝南奇在年会上暗示或明示是否启动QE3措施,若美元最终仍跌不下去的话,那便要提防欧罗兑美元即使能在昨晚收市时稍为高于20周SMA阻力,亦可能只是假突破的走势陷阱,欧罗兑美元下周或会因为美元持续走高而再次回复偏弱的走势.(B14)