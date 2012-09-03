〔澳门经济〕8月博彩业收入按年增长5.5%至261.36亿澳门元

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港9月3日电---澳门政府周一公布,8月博彩收入按年增长5.5%至261.36亿澳门元,较上月的245.8亿澳门元成长6.33%.
澳门博彩监察协调局在网上公布,当地累计1-8月博彩收入为1,994.44亿澳门元,较上年同期增15.2%.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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