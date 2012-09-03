〔香港个股〕众安房产下半年增加推盘,料完成全年销售目标压力不大

路透香港9月3日电---聚焦泛长三角地区的房地产商--众安房产(0672.HK)周一表示,公司今年首八个月只完成了全年销售目标的三分之一,但由于下半年有三个全新楼盘推出,相信完成销售目标的压力不大.

众安房产董事长施侃成在业绩记者会上称,今年1-8月的房地产销售收入约11亿元人民币,与全年目标38亿元有一段距离.但他指出,公司下半年有三个全新楼盘推出,加上一般下半年的销售价比上半年为多,相信要完成全年目标压力不大.

"三个新盘和在售楼盘的可售货源分别达80亿元,公司要求年底前售出20%左右,即16亿元."施侃成称.

他表示,不少开发商自去年起采取以价换量政策,所以目前开发商的资金不是很紧张,加上"金九银十",下半年的房地产销情一般好于上半年,故预期市况不会太差.

施侃成称,内地房地产市场已从过去十多年的靠土地溢价的增长模式,转变为通过自身开发经营、品牌建设去增加盈利,故今后公司亦会调整策略,要求在拿地后三个月内动工建设,六个月内开始预售,八至12个月收回包括地价和建筑费等原始投资成本,以加快开发的节奏和速度.

众安房产今天收高1.28%,报0.79港元,过去一个月累计跌逾11%.(完)

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