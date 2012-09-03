〔企业并购〕中国铝业放弃价值9.26亿美元的收购南戈壁计划

路透香港9月3日电---加拿大煤矿商--南戈壁(1878.HK)的母公司Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)(TRQ.N)周一宣布,中国铝业(2600.HK)(601600.SS)已放弃收购南戈壁不低于56%普通股,令到这宗价值9.26亿美元的收购案告吹.

中国铝业原来提出以每股要约价为每股8.48加元现金,收购南戈壁不超过60%但不低于56%普通股.提出要约的限期此前已延至9月4日.但南戈壁首席执行官Alex Molyneux上月中表示,估计交易不会进行,因蒙古政府的反对.[ID:nSH0112831]

南戈壁主要在蒙古南戈壁区勘探和开发二叠纪炼焦煤及动力煤矿藏.Turquoise Hill在新闻稿中称,由于公司与中国铝业预期建议收购在可接受的时间范围内,能获得所需监管批准的机会很微,故此双方同意终止收购交易的锁定期协议,包括中铝须提出要约的责任.(完)