〔企业并购〕中国铝业放弃价值9.26亿美元的收购南戈壁计划

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透香港9月3日电---加拿大煤矿商--南戈壁(1878.HK)的母公司Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)(TRQ.N)周一宣布,中国铝业(2600.HK)(601600.SS)已放弃收购南戈壁不低于56%普通股,令到这宗价值9.26亿美元的收购案告吹.
中国铝业原来提出以每股要约价为每股8.48加元现金,收购南戈壁不超过60%但不低于56%普通股.提出要约的限期此前已延至9月4日.但南戈壁首席执行官Alex Molyneux上月中表示,估计交易不会进行,因蒙古政府的反对.[ID:nSH0112831]
南戈壁主要在蒙古南戈壁区勘探和开发二叠纪炼焦煤及动力煤矿藏.Turquoise Hill在新闻稿中称,由于公司与中国铝业预期建议收购在可接受的时间范围内,能获得所需监管批准的机会很微,故此双方同意终止收购交易的锁定期协议,包括中铝须提出要约的责任.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。