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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 07:45 BJT

《香港重要政经日程》--9月4日-9月11日

=====================今日香港主要政经消息==========================

9月4日(周二)

--10:00 新世纪集团(0234.HK)股东周年大会.

--15:30 Joyce Boutique(0647.HK)股东周年大会.

--16:15 数码通(0315.HK)公布年度业绩记者会.

--16:30 中国伽玛(0164.HK)股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

9月5日(周三)

-- 香港钟表展开幕.

--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.

--10:00 凯联酒店(0105.HK)股东周年大会.

--10:30 汇丰公布8月份采购经理指数.

--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.

--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.

--11:00 嘉年华国际(0996.HK)股东周年大会.

--11:00 润迅通信(0989.HK)股东周年大会.

--11:00 中民控股(0681.HK)股东周年大会.

--12:00 华厦置业(0278.HK)股东周年大会.

--14:30 中星集团(0055.HK)股东周年大会.

9月6日(周四)

-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布年度业绩.

-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布年度业绩.

--10:00 保华建业(0577.HK)股东周年大会.

--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东周年大会.

--15:00 华富国际(0952.HK)股东周年大会.

9月7日(周五)

-- 公布8月份外汇储备资产数字.

--09:30 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.

--10:00 添利工业(0093.HK)股东周年大会.

--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.

--10:30 西藏5100(1115.HK)股东特别大会.

--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.

--11:00 奇峰国际(1228.HK)股东特别大会.

--14:10 招商银行(3968.HK)股东特别大会.

--14:30 中播控股(0471.HK)股东特别大会.

--16:00 毅力工业(0332.HK)股东周年大会.

9月10日(周一)

-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.

--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.

--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.

--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.

--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.

--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.

--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.

--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.

*9月11日(周二)

-- 康佰控股(8190.HK)公布年度业绩.

-- 新意网集团(8008.HK)公布年度业绩.

--14:30 大家乐(0341.HK)年度股东大会.

--16:00 FAIRWOOD(0052.HK)年度股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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