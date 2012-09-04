《香港报摘》--其他报纸重要消息9月4日

* 明报:

--花旗在最新报告中指,中国银监会从2013年开始实施的资本新规,将影响内银40至100基点(1%等于100基点)的核心资本充足率,预料未来三年银行业的额外资金需求达2,200亿元人民币.

--中国东北最大的综合性码头营运商大连港(2880.HK)上半年虽然收入增长近两成,但因财务费用增加,令半年纯利反而倒退一成.管理层认为多个利好因素合力推进集团发展,预测下半年毛利与上半年相若,全年收入升幅超过两成.

--长江基建(1038.HK)和电能实业(0006.HK)宣布,将投资约2.7亿港元发展澳洲维多尼亚省的电力输送网络,共同拓展澳洲可再生能源输电业务.

* 星岛日报:

--香港政府上周推出10招稳定楼市措施,在市场缺乏楼盘下,屋苑价升量跌情况持续.港岛屋苑鰂鱼涌太古城,刚录得屋苑历来最大额成交,一个顶层相连复式连天台特色户,造价高见3,140万港元,售价直逼中半山豪宅.

* 苹果日报:

--联想集团(0992.HK)主席杨元庆表示,未来会考虑收购流动通讯设备企业以维持增长,未来数月会将联想手机在印度等发展中国家发售,更可望在数季内取得盈利.

--根据澳门特别行政区公报所显示,以澳博(0880.HK)主席何鸿燊所命名的"何鸿燊博士基金会",将可获得澳博执董四太梁安琪捐赠其持有的澳门旅游娱乐股份所派发的股息作基金会的财产.

* 东方日报:

--据联交所股权资料,花样年(1777.HK)于8月28日及29日,获大股东曾宝宝(申报名称为曾洁)增持共186.6万股,每股平均价0.784港元及0.788港元,持好仓由61.22%升至61.26%.

--中国个人护理用品零售商--霸王(1338.HK)为重振品牌,总投资8亿元人民币设立的中药日化工业园,日前于广州正式投产,并希望打造成为一座现代化的中药日化科研及生产基地.公司媒介总监汪亮表示,该工业园投产,主要生产霸王的洗发水和护肤品.

* 文汇报:

--宝峰时尚(1121.HK)表示,在刚结束的秋冬订货会的订单数目有较好的双位数增长.

--据联交所资料披露,中远国际控股(0517.HK)大股东中远集团于8月30日通过全资附属公司True Smart International Limited,于公开市场上以平均每股3.015港元的价格购买中远国际41.40万股股份,涉及资金约125万港元,好仓由60.98% 升至 61.01%.

* 大公报:

--越秀地产(0123.HK)公布,8月份录得合同销售额达11.46亿元人民币,较去年同期升逾三倍,合同销售亦升近2.7倍至10.71万平方米.

--金威啤酒(0124.HK)公布,现时多家公司有兴趣收购集团的啤酒业务和资产,洽谈仍在进行中,尚未达成任何正式交易.

--众安房产(0672.HK)董事长兼首席执行官施侃成表示,今年首八个月合约销售约10亿港元,仅完成全年销售目标38亿港元的26%,公司将于本月底和10月底推出三个新项目,预料销售可达80亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/张喜良

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