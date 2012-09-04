《王小坚专栏》信用管控是中国债券市场创新的症结

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

首批中小企业债券自去年底亮相后,一直是市场的热门话题，作为新的债券品种，成为券商投行，投资机构和各类中介新的关注点。不过在几个月过去以后，这个品种似乎已经边缘化，一如创业板公司债券的命运。

交易所市场在创新方面长期以来效果往往不佳，抛开已有的市场环境和参与者限制不算，风险管控体系的缺失是一个重要的原因。从中国债券市场近五年以来的变化看，最为成功的品种是中票和短融，中票短融得到了央行和银行体系的大力支持。但这种支持并不是凭空而来，银行作为承销商，在信用风险方面的隐性支撑是最为重要的原因。

从监管的逻辑来看，作为银行的客户发行的债券实质上是把银行的资产表外化，把信贷业务转化成中间业务，如果银行承销发行的债务出现问题，在银行体系内部消化，负面影响不会超过银行信贷坏帐的水平。从投资者的角度出来，逻辑是类似的：如果出现信用问题，银行用信贷体系来兜底是大概率事件。所以，虽然从本质上看，中票和短融是依附于中国现有的银行信用体系上的产物，并没能从根本上解决信用风险的问题，但毕竟解决了风险管控体系上的问题，促进了市场的快速发展。

反观交易所市场，长久以来，券商仅仅作为中介人的角色来参与资本市场，自营和资产管理业务规模较小。当面临可能的发行人风险时，只能由市场参与者自行承担。而这一点，恰恰是中国信用市场所不具备的。中国信用市场长久以来没有违约发生，各个主管机构又不愿意让违约发生在自己的手中，利用职权来防范风险，导致市场投资者过于看重权力影响，难以接受可能的违约。在如此的比较和竞争中，交易所市场明显处于下风，导致其创新迟缓或效果不佳。

以中小债券为例，虽然交易所一再向投资者提示风险，但投资者，承销商甚至交易所本身，对经济下滑周期中的中小债信用风险仍然难以释怀，一旦出现风险，投资者必定受到损失。在损失发生后，如果处理和应付，如何向债务主追偿都没有明确的方式和办法。对于监管而言，则面临监管责任问题，这是所有参与者都不愿意看到的。在这样的情况下，市场的发展必定存在问题。

不过改革往往从旧制度而来，旧制度为了适应变化，也需要作自我的更新，这新更新往往是新制度变化的根源，晚清的新军原为清政府巩固政权所建，却成为辛亥革命的主力就是这个意思。从银行间中票和短融的发展看，虽然眼下其依附于现有的银行体系的信用，但如果在出现趋势性风险或影响到银行本身生存的重要问题时，老的信用体系就会瓦解，银行会脱离现有的这套体系。或者中间业务的规模已经十分庞大，超过了银行体系负担的能力，新的体系也会从中诞生。这将是一个必然的过程。

所以从市场的发展来看，目前的信用市场是从老制度向新体系的过渡。利用好这个过渡有助于市场平稳发展。不如利用银行小客户众多的优点，发展以银行为承商商的中小企业债券市场，通过做大中小企业信用资产池，来扩张中业业务，对冲风险。从风险概率上看，未来违约的水平和出现坏帐的水平应该基本相同。对于交易所市场而言，只能通过资产管理业务，增强自身的风险管理能力来发展债券市场。在品种方面只能做有限选择，操作面较银行间更为狭窄。相反，如果新的市场信用体系建立，交易所市场才有可能发挥优势，打造信用市场的新格局。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)