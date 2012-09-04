〔港报财经评论〕老索预言如水晶球--信报9月4日

老索预言如水晶球 /习广思

欧洲救市路将如何走下去?9月6日欧洲央行议息,很大机会公布第二轮买债计划,这将是漫漫救市路线图中最重要的转捩点,到底欧洲政客会否倾掂数?抑或是继续实施拖字诀?关键是欧洲其实没有时间再拖,早在6月份索罗斯曾预言,欧洲救市只剩三个月时间,9月是最后限期.本来大师预言不一定准,但老索在三个月前的预测,犹如水晶球一样,至今为止,步步惊心却全都说中,且先看看他怎么说.”老索预言”出现在6月3日,即希腊全民公投前夕,他在意大利Trento经济论坛的一番讲话.索罗斯当时预期,希腊国会第二度大选中,民众将害怕被逐出欧罗区,从而选出一个愿意遵守紧缩协议的新政府.其次,在6月底欧盟峰会中,当局可能会宣布一系列覆盖基础层面的方案,但这只是各方同意的”最基本版本”,形势需要的话,当局可能推出一些具说服力的承诺.

结果是,6月17日希腊大选中,保守派险胜反对党,希腊留下来.6月底的峰会后,欧盟政客达成设立银行监管机构协议,允许ESM直接帮助问题银行,向银行联盟迈进.同时利用EFSF及ESM资金来救市.但期待中的欧罗债券未出现,而且,政客的共识纯粹只是表现”有数讲”的姿态,并未有实际的成果,名副其实是”白果”峰会.老索认为,这些都是过渡性安排,仅只能纾解解危机情绪,他于是预言,三个月后的秋天,希腊危机将升至高峰,但这个时候,德国经济开始转弱,默克尔要说服德国民众分担欧洲责任,也会更加困难.同一时间,三个月空窗期结束后,市场将要求更多,政客亦将无法满足市场的需求.”三巨头”最近在希腊视察紧缩政策进度,再决定是否再发放下一笔救助资金,希腊执政党迟迟未达成紧缩协议,德国内部反对声音极大,默克尔的姿态则含糊不清.

另一边厢,老索预言中没有出现的是西班牙财政恶化速度,则是始料不及,银行发出求救后,三个地方政府亦再度求救,债息上升反映市场要求政客出招解决困难,亦即是眼下欧央行能否争取到买债计划,至为关键的转捩点.老索预言之中,极力强调的是”没有德国支持,什么都做不到.”所以整个救市路线,最难以说服德国,采取行动并符合德国利益.他提出的救市路线,是欧洲必须先提供足够金融担保,阻止欧猪国银行存款不断流失.同时允许ESM向银行提供融资.在另外一些场合,索罗斯已先后曾强调,欧洲必须设立一个基金购买西班牙、意大利国债,而最终欧洲难免须要发行”欧罗债券”.(B03)

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澳元纽元未到买入时机 /苏子

目前市场普遍预期联储局于9月议息后或有QE3放水措施出台,由于放水措施在大多数投资者心目中应不利美元的走势,并对非美元货币,特别是商品货币构成利好作用,故市场上不少投资者于9月的汇市策略上,相信大多均倾向以候低买入息口较高的商品货币,例如澳元及纽元为主.不过,近期市场虽然对联储局于9月议息后将推出放水措施有一定憧憬.然而,汇市炒家却未有在好消息出现前把澳元兑美元及纽元兑美元先行炒高,目前澳元兑美元及纽元兑美元仍在近期的疲弱势头里运行,表现与市场的看好预期有所出入,即出现了应升不升的现象.

澳元兑美元及纽元兑美元未能吸引汇市炒家利用联储局可能于9月有放水措施,而伺机把之大幅炒高,反映目前汇市炒家其实更关注中国经济已经出现放缓情况,中国制造业目前亦已到了收缩的阶段.目前澳元兑美元及纽元兑美元对QE3措施没有明显的正面反应.加上昨天澳元兑美元及纽元兑美元的技术走势亦已明显转劣,故担心澳元兑美元及纽元兑美元在应升不升及技术走势继续转劣下,后市走势将岌岌可危.

预料澳元兑美元将继续下破100天SMA的1.02关键支持,并朝着一算心理关口迈进.至于纽元兑美元相信亦会跌破100天SMA的0.7935支持,并考验今年7月25日所造的0.7797低位.故现阶段看,澳元兑美元及纽元兑美元仍未到达趁低买入的时机.(B10)