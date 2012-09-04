〔港报财经评论〕中欧经济寻底,救市信念莫失--经济日报9月4日

中欧经济寻底,救市信念莫失 /林瑞芬

伯南克未为QE3封门,港股得以喘定跌势,昨收报19,559,升76点,成交额389亿港元.今周还要看欧央行台戏,恒指反弹路宜重上20,000才好走,不然19,250不宜失.演说内容没有拟出招的具体内容,只是给予大家一个信念”只要信,不要怕”,就算央行息率异常低企,总有”非常规措施”施展出来.由于伯老重点提到”实现经济进一步改善,劳工市场至关重要”,故今周四及五分别有ADP及官方公布就业人数变动,视为重要判断本月联储局在议会会否就QE3有所行动的关键数据.

中、欧、新兴市场等已陆续公布采购经理人指数数据.关注的固然是中国,反映中、小企业为主的汇丰制造业PMI以及反映大型企业为主的官方PMI均有所回落,8月官方的只有49.2,这是自2011年11月以来,PMI指数首度跌破50荣枯线,创出9个月新低,由此反映中国制造业的不景气.非制造业PMI在56.3,有所回升,企稳50分水岭,内需服务业支撑中国稳增长之任重道远.印度8月份制造业PMI指数亦见52.8的九个月低位,反映现实是欧债危机带来的不明朗因素,新兴市场都无免疫力.综观欧洲区PMI,深陷债困的希腊及西班牙,PMI升,升升跌跌应是等闲事,PMI仍然低企50分水岭,数据短暂的上升就无大启示.整体来讲,欧元区PMI8月终值为45.1,较7月为高,但是连续第13个月低于50,核心国德国及法国的经济仍在减速.全球制造业低迷,由此引伸相关股份无论股价多残,暂不宜过分进取捞底.中国制造业以往凭低成本取得优势,但黄金期已不在,低成本优势已成往事,催促制造业加快技术转型升级.

德国虽面临经济减速压力,但对欧央行拟救市计划仍然口头强硬,大减对今周四欧央行议息会德拉吉会就买债承诺兑现的信心.市场虽预判联储局未就QE3暗示,但伯老上周五演说巧妙地不封后门,美股及金价都有好反应,未因失望而回,欧央行总裁德拉吉或需要多多学习.从风险资产商品市场过去一、两个月表现显示,有市场人士偷步对赌接受欧央行是有计,兑现承诺,接下来,本周四德拉吉的讲话就不能让群众失望,不然信心再度失落,港股走势可以不一样.(003)

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国指估值便宜,留意绩优十股 /余少文

中港两市8月下跌后,踏入9月首个交易日总算录得升幅,只是股民信心不足,大市往往低处未算低,但国企指数市帐率已降至1.2倍,今年预测PE又不足8倍,认为吸引力不俗.9月首个交易日,A股结束三连跌,国企指数亦终止六连跌,全日微升7点,收9,287点,成交额94亿港元,但随大市回升,主板H股比重只有46%,加上成交额下跌,并不配合指数回升.而红筹指数却升50点或1.3%,收3,866点,由内房和能源股所带动,但成交额只有37亿港元,跟国指一样反弹成交缩.H股第三季业绩难乐观,即使经济放缓可在第二季结束,要在上市公司业绩上反映出来,相信要一段时间,故目前要看基金、大户等对上市公司未来一年业绩的评估,若然认为业绩在未来一年可以回升,则大市有救.尤其国指今年预测PE只有7.7倍,即使盈利较预期倒退50%,预测PE也只是11倍,相比其他国家和地区仍然吸引,若有中国政策配合,更可事半功倍.

不过,要等大户出手会相对被动,不如先分析公司业绩和数据,寻找”沙漠之花”.粗略综合已公布季度业绩的90只主板H股,发现第二季有17%股份对比去年同期录得亏损,盈利增长只有38%股份.如跟首季比较,同样有17%股份亏损,但盈利增长股份比重升至51%,及有3只股份亏转盈,包括中材股份(1893.HK)、中海集运(2866.HK)和先进半导体(3355.HK),似乎国企第二季业绩略见好转,并有16只股份第二季业绩同比和环比都录得双位数增长或亏转盈.尽管第三季整体业绩难乐观,惟只要业绩继续改善,则整体国企股价可先行一步.截至中期业绩计算的H股每股NAV,竟然有54%股份市帐率是低于1倍,即现价买入上述股份,公司立即清盘,基本上是有利可图,而PE最低是魏桥纺织(2698.HK)的0.18倍.当然,低PB不代表是值得追捧,因为可能是公司管治差又或行业处于困境所致,而上述提及的16只第二季业绩较好的股份,当中10只PB便是高于1倍,反映绩佳股份较受基金、大户等支持,故PB相对较高.

这批高PB兼业绩不俗的股份包括中联重科(1157.HK)、龙源电力(0916.HK)、新华保险(1336.HK)、华能电力(0902.HK)、威高股份(1066.HK)、平安保险(2318.HK)、中国神华(1088.HK)、同仁堂(1666.HK)、长城汽车(2333.HK)和海信科龙(0921.HK),在公布第三季业绩前值得留意.(010)