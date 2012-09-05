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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 10:32 BJT

〔香港数据〕8月PMI微升至50.5,企业产出升至五个月高位--汇丰

路透香港9月5日电---以下为汇丰香港8月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月

50.3 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8

* 8月PMI微升至50.5,连续第二个月超越50的持平指标,亦为五个月来最高水平,但整体改善程度只属轻微.

* 尽管新业务量与上月比较并无增长,企业产出却连续两个月上升,升幅为今年3月以来最大.

* 月内新业务量持平,部分反映来自内地的新订单连跌四个月之后趋于稳定.

* 8月私营企业的产出连续第二个月增长,增幅更是五个月来最强劲.企业的手头工作量月内录得增长,但累积订单的增幅仅属轻微.

* 香港私营企业的雇员人数连降四个月,主要因员工辞职所致.整体而言,最新一轮的雇员人数减幅为三个月来最大,但幅度温和.

* 企业的投入品采购量继续下降,主要和新订单数量持平有关,但投入品的库存量仍创下2011年3月以来最强劲的升幅.

* 私营企业月内的整体投入成本上涨,一反7月月份微降的情况.投入价格的涨幅则属轻微,且低于同项调查的长期平均值.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"企业推出新产品有助稳定来自内地的订单,而工资正增长持续支撑本地需求.这些因素支持我们对香港2012年能避免陷入衰退的看法."(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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