〔香港数据〕8月PMI微升至50.5,企业产出升至五个月高位--汇丰

《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
路透香港9月5日电---以下为汇丰香港8月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月
50.3 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8
* 8月PMI微升至50.5,连续第二个月超越50的持平指标,亦为五个月来最高水平,但整体改善程度只属轻微.
* 尽管新业务量与上月比较并无增长,企业产出却连续两个月上升,升幅为今年3月以来最大.
* 月内新业务量持平,部分反映来自内地的新订单连跌四个月之后趋于稳定.
* 8月私营企业的产出连续第二个月增长,增幅更是五个月来最强劲.企业的手头工作量月内录得增长,但累积订单的增幅仅属轻微.
* 香港私营企业的雇员人数连降四个月,主要因员工辞职所致.整体而言,最新一轮的雇员人数减幅为三个月来最大,但幅度温和.
* 企业的投入品采购量继续下降,主要和新订单数量持平有关,但投入品的库存量仍创下2011年3月以来最强劲的升幅.
* 私营企业月内的整体投入成本上涨,一反7月月份微降的情况.投入价格的涨幅则属轻微,且低于同项调查的长期平均值.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"企业推出新产品有助稳定来自内地的订单,而工资正增长持续支撑本地需求.这些因素支持我们对香港2012年能避免陷入衰退的看法."(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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路透芝加哥2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌， 交易商说，受压于基金卖出和小麦市场疲弱。 在3月合约首个交割通知日来临前，基金是活跃的卖家。 交易商预计，在3月合约首个交割通知日将有0-200口合约交割。 CBOT-5月玉米 在隔夜交易时段上涨，但在200日移动均线遇到阻 力。 5月玉米触及2月1日来最低水准后，在50日移动均线附近盘整。 CBOT-5月玉米期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.68-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为595,346口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，