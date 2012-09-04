〔中港个股〕中国中铁暂停投资BOT项目,集中"短平快"项目冀加快回报期

路透香港9月4日电---中国综合建设集团--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)周二表示,公司自去年起已不再投资BOT(建设-营运-转移)项目,以减轻对集团的资金占用;今后中铁在内地的投资会以"短平快"的项目为主,缩短回报期.

在上半年铁路新招标项目仍然不足下,中铁的资金开支仍然按年增长4.5%,至52.5亿元人民币,主要用于采购基建工程设备,以及矿产资源开发的投入.此外,由于BT(建设-转移)项目和房地产业务的前期投入较大,而工程项目业主的资金紧张延迟支付工程款项,令中铁仍然有较大的现金流出情况.

中铁总裁白中仁在记者会上称,公司自2010年起都是现金流出多于流入,虽然上半年略有好转,但现金流出仍达150多亿元人民币.

他指出,BOT项目占用资金较多,回收期较长,加上中铁去年起至今已投入了10个高速公路BOT项目,这些项目已完全可以支撑公司未来的发展,所以已不再投入新的BOT项目.

"国内投资项目我们要求'短平快',...我们会严控下半年的投资,要回报快,风险可控的才会投资."白中仁称.

此外,他表示目前未有任何海外项目收购的意向.

对于内地的铁路投资,白中仁相信,虽然此前投资有所放慢,但他相信铁道部订下的十二五期间2.8万亿元的铁路建设投资额可以完成,因国家各大银行及铁道部发债资金基本到位,令投资资金得到保证.

中铁H股午盘中段涨1.4%,报2.89港元;其A股则跌1.63%,报2.42元人民币.(完)

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