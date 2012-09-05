《香港报摘》--信报9月5日

* 要闻版头条:

--市场传出昨天召开的行政会议或已批出首张免费电视牌照于有线宽频(1097.HK),令其股价一度飙逾四成,而电视广播(0511.HK)股价则急挫.不过,相关传媒公司高层在接受查询时均表示,未能确定发牌消息的真伪,政府部门亦未有正面回应.

* 其他:

--继日本弹珠机营运商Dynam(6889.HK)成功来港挂牌,市场消息人士指出,以盈利计日本最大弹珠机营运商Maruhan及第三大的P-ark也有意来港上市,现正接触一众潜在投行、律师及会计师等.

--市场消息指,德意志银行昨天裁减约30名员工,大部分来自衍生工具部,为近期较大规模的投行裁员行动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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