《香港报摘》--经济日报9月5日

* 要闻版头条:

--港股仍处闷局,交投超淡静,直至昨午欧洲未开市前,恒指.HSI高低波幅仅75点,成交额仅250亿港元.尾市跌幅扩大,波幅稍增,全日跌129点,成交344亿港元,创八个月低点.

* 其他:

--金管局斥资1,700万港元于明年下半年推出电子账单收付平台,并支援跨境、人民币缴付账单.当局表示,已有10间银行表示有兴趣参与平台,其网上银行户口占全港客户约一半.

--壹传媒(0282.HK)公布,接获独立第三方接洽,有意收购旗下的台湾印刷媒体业务及部分资产,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊,目前双方正进行初步磋商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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