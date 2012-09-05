《香港报摘》--经济日报9月5日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
* 要闻版头条:
--港股仍处闷局,交投超淡静,直至昨午欧洲未开市前,恒指.HSI高低波幅仅75点,成交额仅250亿港元.尾市跌幅扩大,波幅稍增,全日跌129点,成交344亿港元,创八个月低点.
* 其他:
--金管局斥资1,700万港元于明年下半年推出电子账单收付平台,并支援跨境、人民币缴付账单.当局表示,已有10间银行表示有兴趣参与平台,其网上银行户口占全港客户约一半.
--壹传媒(0282.HK)公布,接获独立第三方接洽,有意收购旗下的台湾印刷媒体业务及部分资产,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊,目前双方正进行初步磋商.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
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路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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