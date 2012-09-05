《香港重要政经日程》--9月5日-9月12日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月5日(周三)
-- 香港钟表展开幕.
--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.
--10:00 凯联酒店(0105.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布8月份采购经理指数.
--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.
--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.
--11:00 嘉年华国际(0996.HK)股东周年大会.
--11:00 润迅通信(0989.HK)股东周年大会.
--11:00 中民控股(0681.HK)股东周年大会.
--12:00 华厦置业(0278.HK)股东周年大会.
--14:30 中星集团(0055.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月6日(周四)
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布年度业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布年度业绩.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东周年大会.
--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东周年大会.
--15:00 华富国际(0952.HK)股东周年大会.
9月7日(周五)
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
--09:30 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--10:00 添利工业(0093.HK)股东周年大会.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东特别大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--11:00 奇峰国际(1228.HK)股东特别大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)股东特别大会.
--14:30 中播控股(0471.HK)股东特别大会.
--16:00 毅力工业(0332.HK)股东周年大会.
9月10日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.
--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.
--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.
--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.
--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.
--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.
9月11日(周二)
-- 康佰控股(8190.HK)公布年度业绩.
-- 新意网集团(8008.HK)公布年度业绩.
--14:30 大家乐(0341.HK)年度股东大会.
--16:00 FAIRWOOD(0052.HK)年度股东大会.
*9月12日(周三)
-- 中国天溢控股(0756.HK)公布年度业绩.
-- 环康集团(8169.HK)公布第三季业绩.
--10:00 奥玛仕控股(0959.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亿都(国际控股)(0259.HK)年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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