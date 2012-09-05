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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月5日

路透香港9月5日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7559港元HKD=)

  标准普尔500指数周二小幅收低,投资者仍在等待欧洲央行支持负债沉重国家的计划进一步明朗化,而苹果(AAPL.O)的强劲表现带领市场在收盘时脱离盘中低位. 

  道琼工业指数.DJI收跌54.90点,或0.42%,至13,035.94点;标准普尔500指数.SPX收挫1.64点,或0.12%,至1,404.94点.Nasdaq指数.IXIC上扬8.09点,或0.26%,至3,075.06点.[ID:nSB1760124]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  184.020   -1.84      23096            14.272      -2.38
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.360   -3.11      49975             2.904      -0.21
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.400   -0.45     268003            81.282      -1.95
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.770    0.79      51848            21.081      -0.09
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  117.860   -2.03      55096             9.141      -0.14
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.380   -3.05      33442             7.087      -0.18
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.320   -0.71     143685            67.197      -0.30
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.660   -0.23      21926             4.317       0.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.910    0.32     263620            12.340       0.65
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.050   -2.57      59821            10.897      -1.47
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.220   -1.63      27995             5.278      -0.42
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.050   -1.36       3991             3.265      -0.45
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.090   -0.98       2709             1.170     -50.41
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.810   -2.69      47852             0.281      -4.83 (完)

  --整理 陈敏

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