《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月5日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透香港9月5日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7559港元HKD=) 标准普尔500指数周二小幅收低,投资者仍在等待欧洲央行支持负债沉重国家的计划进一步明朗化,而苹果(AAPL.O)的强劲表现带领市场在收盘时脱离盘中低位. 道琼工业指数.DJI收跌54.90点,或0.42%,至13,035.94点;标准普尔500指数.SPX收挫1.64点,或0.12%,至1,404.94点.Nasdaq指数.IXIC上扬8.09点,或0.26%,至3,075.06点.[ID:nSB1760124] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 184.020 -1.84 23096 14.272 -2.38 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.360 -3.11 49975 2.904 -0.21 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.400 -0.45 268003 81.282 -1.95 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.770 0.79 51848 21.081 -0.09 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 117.860 -2.03 55096 9.141 -0.14 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.380 -3.05 33442 7.087 -0.18 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.320 -0.71 143685 67.197 -0.30 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.660 -0.23 21926 4.317 0.39 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.910 0.32 263620 12.340 0.65 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.050 -2.57 59821 10.897 -1.47 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.220 -1.63 27995 5.278 -0.42 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.050 -1.36 3991 3.265 -0.45 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.090 -0.98 2709 1.170 -50.41 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.810 -2.69 47852 0.281 -4.83 (完) --整理 陈敏
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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