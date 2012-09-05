《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月5日

路透香港9月5日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7559港元HKD=) 标准普尔500指数周二小幅收低,投资者仍在等待欧洲央行支持负债沉重国家的计划进一步明朗化,而苹果( AAPL.O )的强劲表现带领市场在收盘时脱离盘中低位. 道琼工业指数.DJI收跌54.90点,或0.42%,至13,035.94点;标准普尔500指数.SPX收挫1.64点,或0.12%,至1,404.94点.Nasdaq指数.IXIC上扬8.09点,或0.26%,至3,075.06点.[ID:nSB1760124] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 184.020 -1.84 23096 14.272 -2.38 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.360 -3.11 49975 2.904 -0.21 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.400 -0.45 268003 81.282 -1.95 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.770 0.79 51848 21.081 -0.09 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 117.860 -2.03 55096 9.141 -0.14 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.380 -3.05 33442 7.087 -0.18 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.320 -0.71 143685 67.197 -0.30 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.660 -0.23 21926 4.317 0.39 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.910 0.32 263620 12.340 0.65 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.050 -2.57 59821 10.897 -1.47 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.220 -1.63 27995 5.278 -0.42 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.050 -1.36 3991 3.265 -0.45 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.090 -0.98 2709 1.170 -50.41 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.810 -2.69 47852 0.281 -4.83 (完) --整理 陈敏