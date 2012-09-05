《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

* 明报:

--自政府降低强拍门槛后,有关申请数定持续上升,本年迄今土地审裁署合共已接获50份强拍申请个案,积极收购旧楼的恒地(0012.HK)占14个,包括最新申请的西湾河成安街19和21号、大石街15号项目,项目市值约1.13亿港元.(B04)

* 星岛日报:

--当局在落实"港人港地"政策时,正研究规限港人购买单位后,只能再转售予本港居民.据悉,当局在研究转售规限时,又同时考虑加入一个"解禁期",让物业在限期结束后即可完全自由转售. (A02)

--和黄0013.HK以8,710万美元代价,出售印度客务中心─和记环球服务予当地上市公司Tech Mahindra.该业务主要为和黄在英国、澳洲及爱尔兰电讯业务提供客户服务,和黄又与买家签订协议,买家继续成为和黄个别业务独家服务供应商.(B03)

--政府陆续增推住宅土地,其中铁路项目为主要供应库.今财政季度卖地计画中,上周突击推出之西铁朗屏站(北)上盖,正安排今天截收意向,市场对项目估值介乎19亿至22亿港元之间,楼面地价每方尺3,600至4,200港元.(C04)

* 苹果日报:

--雅居乐(3383.HK)主席陈卓林早前卷入风化案.星展发表报告指,若陈卓林受案件拖累而辞任主席,料集团约40亿元人民币债务会构成违约. (B02)

--联交所资料显示,澳博(0880.HK)非执行董事郑裕彤于8月31日再减持6万股,自8月10日起连续15个交易日减持近100万股,套现逾1,566万港元,持好仓进一步降至500万股,占0.09%. (B05)

* 东方日报:

--金融管理局为香港的零售支付项目制订发展蓝图提出5大项目,包括电子帐单系统,并开展对电子支票及近场通讯(NFC)流动支付发展的研究.银行界人士指,电子支付发展属大势所趋,相信大型银行在发展中较具成本效益.(B04)

* 文汇报:

--受环球经济不佳及内地增长放缓影响,Joyce(0647.HK)财务副总裁黄成辉表示,在过去的4月至8月零售市况淡静,预测今年十一黄金周(10月1至7日),仍会受到影响下半年销售可能比去年差.(B02)

--香港工业总会预测,未来五年期间将约有30%港商面临业务萎缩或撤离广东省的危机,并需要开源节流,情景不容乐观.由年初至今普遍来说,订单数目较2009至2010年期间的正常情况下跌5%至30%,若集中出口往欧洲的企业,跌幅更多.(B02)

--苏宁电器(002024.SZ)宣布,计划三年内开设400家苏宁Expo超级店,这亦是苏宁店面形态的第三次战略转型.据透露,首家苏宁超级店将于9月下旬落户北京联想桥区域,北京亦规划三年内完成20家超级店的布局.(B03)

* 大公报:

--华晨中国(1114.HK)控股股东"华晨汽车集团"拟以每股7.17至7.3港元,配售1.25亿股股份,集资最多9.12亿港元. (B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽

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