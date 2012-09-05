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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 09:11 BJT

〔香港个股〕华晨中国汽车股份暂停交易--港交所

路透香港9月5日电---港交所周三称,中国汽车生产商--华晨中国汽车(1114.HK)股份暂停交易,暂未知悉原因.

停牌前,公司股价周二收报7.55港元,过去一个月累计上涨17.6%.(完)

浏览华晨中国汽车其他新闻,请点选[1114.HK-CMN]

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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